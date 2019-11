RFW noslēdzošā diena: par mazajiem dzīves prieciņiem un feminisma klišejām

Rudens Rīgas modes nedēļa noslēgusies ar košām visu trīs Baltijas valstu dizaineru kolekciju skatēm. Katra no tām – savā krāsu gammā un ar savu ideju. Modes nedēļas programmai kārtīgu punktu uz "i" uzlika skate, kuras mērķis bija kliedēt sabiedrībā iesakņojušās klišejas par feminismu, piemēram, to, ka visas feministes ir nekoptas, nelaimīgas, vientuļas vīriešu nīdējas. Par to, kā un vai tas izdevās, spriediet paši.

Rīgas modes nedēļas 31. sesija, kurā tika atrādītas Latvijas un ārvalstu dizaineru 2020. gada pavasara/vasaras kolekcijas, noslēgusies. "Delfi" piedāvā iejusties noslēguma dienas atmosfērā caur fotogrāfijām.