Rīgas modes nedēļas atklāšanā izrādīs kolorītu pašmāju ielu modi

Līdz ar Rīgas modes nedēļas ("Riga Fashion Week") jubilejas sezonas atklāšanu jaunajā "Centrālais Gastro Tirgus", Rīgas Centrāltirgus gastronomijas paviljonā, 26. martā galvaspilsētā jau trīsdesmito reizi sāksies starptautiskie modes svētki, kas Rīgā virmos līdz 30. martam, ziņo organizatori.

Oficiālais atklāšanas pasākums norisināsies sadarbībā ar Rīgas Centrāltirgu un nesen atklāto "Centrālais Gastro Tirgus", kur vairāk nekā 20 dažādi ēdinātāji un divi bāri piedāvā viesiem plašu dažādu valstu un pašmāju virtuves ēdienu klāstu. Rīgas modes nedēļas organizatori jubilejas sezonas atklāšanas pasākumam ar devīzi "Gastro Fashion Passion" izvēlējās šo vietu, lai demonstrētu divu pašmāju ekspresīvu modes ielas zīmolu "Public Makes Image" un "BLCV by Bulichev" jaunākās kolekcijas, kā arī pulcētu vietējā un starptautiskā mēroga modes profesionāļus un atbalstītājus.

Rīgas modes nedēļas atklāšanas pasākuma laikā būs iespēja piedzīvot ne tikai gastronomiskās izvirtības, bet arī labāko no pašmāju ielu modes. Daudzsološais ielu modes zīmols "Public Makes Image", kas nesen sevi atrādījis arī Milānas modes nedēļā, caur savu jaunāko kolekciju paudīs domu un vārda brīvību "freestyle" stilā. Savukārt zīmols "BLCV by Bulichev" demonstrēs īstu rokenrolu no aizgājušajām desmitgadēm, kas jaunas aprises guvis dizainera Iļjas Buličeva jaunajā 2019.-2020. gada rudens-ziemas kolekcijā. Tūlīt pēc modes skatēm sāksies oficiālā Rīgas modes nedēļas atklāšanas ballīte.

Jau trīsdesmito reizi Rīgas modes nedēļa vienkopus pulcēs labākos pašmāju un ārvalstu modes māksliniekus. Šosezon programma paredz arī tādu Latvijas dizaineru modes skates kā Natalija Jansone, "One Wolf", "Narciss by Alise Trautmane", "Katya Katya London", "Amoralle", "Bergs Privé", "Anna Led", Baiba Ladiga, Iveta Vecmane, kā arī trīs ārzemju dizaineru skates – Diāna Arno (Diana Arno) no Igaunijas, "Morfosis" no Itālijas un Agne Kuzmickaite no Lietuvas. Tradicionāli Rīgas modes nedēļu papildinās arī bērnu modes skate no "Aristocrat Kids", "Zaza Couture" un "Rock and Mouse".

Pilnu pavasara modes svētku programmu un papildu informāciju meklē šeit.

