Rīgas modes nedēļas noslēdzošā diena: līgavu tērpi un spilgti akcenti

Trīsdesmitā Rīgas modes nedēļa ("Riga Fashion Week") 30. martā aizvadījusi piekto un noslēdzošo dienu. Tajā nākamās sezonas tērpus izrādīja pašmāju zīmoli – "Baiba Ladiga" un "Katya Katya London", kā arī "Morfosis" no Itālijas un "Agne Kuzmickaite" no Lietuvas. Tāpat koši apģērbi bija vērojami pašmāju dizaineru bērnu modes skatēs – "Rock and Mouse", "Zaza Couture" un "Aristocrat Kids".