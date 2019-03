Rīgas modes nedēļas otrā diena: pašmāju dizaineri prezentē košumus savos veikalos

Rīgas modes nedēļas ("Riga Fashion Week") otrās dienas ietvaros norisinājās vairāku pašmāju dizaineru prezentācijas viņu pašu telpās jeb butikos (nelieli veikali, kur tirgo modes preces), informē organizatori. Šādā veidā bija iespējams iepazīties ar zīmolu daudzpusību, nonākot krāšņajiem tērpiem un aksesuāriem pavisam tuvu.

Viena no prezentācijām norisinājās Elīnas Dobeles modes veikalā, kur bija iespējams aplūkot jaunākos apavus, somas un aksesuārus. Unikālie darinājumi veidoti neitrālos toņos, piemēram, melnā krāsā ar baltiem vai sarkaniem akcentiem.

Tāpat prezentācija notika modes preču veikalā "Soyka Secret Garden". Tur valdīja īstens paradīzes dārzs – pavasarīgi toņi un krāsas. Modeļu galvas rotāja krāsaini lakati, cepures, bet apģērbi veidoti viegli un gaisīgi.

Jaunā kolekcija modes nedēļas ietvaros bija apskatāma arī butikā "Noname Place". Tur atrodami kolorīti kostīmi, jakas, kā arī spoži aksesuāri un apavi.

Modes nedēļas turpinājumā "Riga Fashion Week" programma ietver tādu Latvijas dizaineru modes skates kā Natalija Jansone, "One Wolf", "Narciss by Alise Trautmane", "Katya Katya London", "Amoralle", "Bergs Privé", "Anna Led", Baiba Ladiga, Iveta Vecmane. Tradicionāli Rīgas modes nedēļu papildinās arī bērnu modes skates no "Aristocrat Kids", "Zaza Couture" un "Rock and Mouse". Trīsdesmitās Rīgas modes nedēļas ietvaros piedalīsies Latvijas publikai jau zināmi ārvalstu dizaineri no trīs valstīm: Diāna Arno no Igaunijas, "Morfosis" no Itālijas un Agne Kuzmickaite no Lietuvas.

