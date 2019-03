Rīgas modes nedēļas trešā diena: minimāla elegance un smalki materiāli

Rīgas modes nedēļā ("Riga Fashion Week") aizvadīta trešā diena, kurā jaunākās kolekcijas nākamajam rudenim un ziemai izrādīja vairāki pašmāju zīmoli – "Anna Led", "One Wolf" un "Iveta Vecmane", kā arī igauņu modes dizainere Diāna Arno, informē organizatori. Šīs dienas tērpos bija novērojama minimāla elegance, kā arī pārliecinošas modes mākslinieku prasmes.

Otrajā modes nedēļas dienā norisinājās vairāku pašmāju dizaineru prezentācijas viņu pašu telpās jeb butikos (nelieli veikali, kur tirgo modes preces). Šādā veidā bija iespējams iepazīties ar zīmolu daudzpusību, nonākot krāšņajiem tērpiem un aksesuāriem pavisam tuvu. Savukārt trešajā dienā tika atklāta izstāde mākslas galerijā "Putti" un tērpu kolekcijas "Showroom Intro".

Modes svētki tika atklāti 26. marta vakarā, kur pašmāju dizaineri "Public Makes Image" un "BLCV by Bulichev" izrādīja dumpinieciskas ielu modes. Vairāk uzzini šeit.

Turpinājumā "Riga Fashion Week" programma ietver tādu Latvijas dizaineru modes skates kā "Natalija Jansone", "Narciss by Alise Trautmane", "Katya Katya London", "Amoralle", "Bergs Privé", "Baiba Ladiga". Tradicionāli Rīgas modes nedēļu papildinās arī bērnu modes skate no "Aristocrat Kids", "Zaza Couture" un "Rock and Mouse". Trīsdesmitās Rīgas modes nedēļas ietvaros vēl būs redzami divi ārvalstu zīmoli – "Morfosis" no Itālijas un Agne Kuzmickaite no Lietuvas.

Atzīmējot Rīgas Modes nedēļas trīsdesmito jubilejas sezonu, nozīmīgākie pašmāju modes notikumi apkopoti retrospektīvā foto izstādē. Ikviens modes nedēļas viesis no 28. līdz 30. martam, viesnīcā "Radisson Blu Hotel Latvija" varēs aplūkot vairākas no izstādē iekļautajām fotogrāfijām.

