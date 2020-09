Septembra modes salikumi: 30 idejas katrai mēneša dienai

Klāt septembris – laiks, kad vasaras siltumu palēnām nomaina dzestrais rudens gaiss un koku lapu rotās parādās pirmās toņu maiņas. Jā, daudziem rudens saistās ar lietu, tumsu un nomāktību, bet, pamainot skatu, iespējams ieraudzīt arī daudz laba. Piemēram, beidzot varēsi bez bažām par pārkaršanu vai nevajadzīgu sasvīšanu vilkt savas iemīļotās džinsa bikses un ērtāko adīto džemperi. Tāpat jauns gadalaiks, jauna sezona ir lielisks iemesls, lai savā garderobē ieviestu kādas izmaiņas, tostarp kādu jauninājumu, jo kurai dāmai gan nepatīk sevi palutināt ar kaut ko skaistu.

Protams, pilnībā no vasaras atvadīties vēl nevajag, jo kāda siltāka diena mums noteikti vēl ir priekšā, taču pilnībā noliegt rudens iestāšanos arī nevajadzētu. Lai arī kādi laikapstākļi mūs vēl sagaida, domājot par to, ko ģērbt mugurā, tu pavisam noteikti, ja vien tāds nav tavs mērķis, nevēlēsies izskatīties vecāka nekā patiesībā esi. Lai tu savam izskatam nepieskaitītu liekus gadus, lieti der atcerēties, ka viss sākas ar pareizās apakšveļas izvēli, jo, piemēram, nepareiza izmēra krūšturis var tev likt izskatīties vecākai. Arī tik ļoti iecienītās tumšās drēbes rada vecišķu iespaidu – jā, melnais ir šiks, izsmalcināts un elegants, bet tas arī ir smagnējs. Vairāk par kļūdām, kas liek izskatīties vecākai, uzzini šajā rakstā.

Tāpat rudens nozīmē jaunas modes tendences, taču, lai arī kas būtu šīs sezonas karstākās tendences, vienmēr ir modes likumi, kurus drīksti neievērot. Piemēram, ne vienmēr kā aksesuārs ir jāizvēlas vienādi auskari – vari arī sakombinēt divus, kur katrs ir no sava pārīša. Šāda aksesuāru nēsāšana arī atvieglos brīžus, kad rotaslietu lādītē vairs nespēj atrast otru auskaru savam mīļākajam auskaru pārim – vienīgais palikušais nav jālikvidē, bet gan vari to nēsāt kopā ar citu auskaru. Arī čības no mājas apaviem jau krietnu laiku kļuvušas par ierastu un stilīgu ikdienas gaitu apavu pāri. Vairāk par modes likumiem, kurus drīksti neievērot, lasi te.

Lai arī vasara, kas, neapšaubāmi, ir iecienītākais laiks kāzām (it īpaši augusts), nu ir aiz muguras, tas nebūt nenozīmē, ka līdz nākamajai nesaņemsi nevienu ielūgumu uz mīlestības svinībām. Ļoti iespējams, tavu draugu vai tuvinieku vidū ir kāds, kas ilgi gaidījis tieši šī gada septembri, lai mītu gredzenus, un tev ir jābūt šī skaistā notikuma lieciniecei. Tas varētu radīt galvassāpes par to, kādu apģērbu izvēlēties. Stiliste Krista Timze iesaka izvēlēties bikškostīmu vai kombinezonu kādā no sezonas aktuālajām krāsām, piemēram, violetā vai dzeltenā. Citus stilistes ieteikumus, ko ģērbt, pošoties uz kāzām kā viesim, vari atrast šeit.

Turpinājumā – interesanti un aktuāli tērpu varianti katrai mēneša dienai, no kuriem vari izvēlēties akcentus vai salikumus, kas šķiet izmēģināšanas vērti. Lai skaists un sievišķīgs septembris!

