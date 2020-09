Stila padomi, kas liks izskatīties pāris gadus jaunākai

Pretgrumbu krēmi, injekcijas, dažādas maskas... Domājot par jaunības saglabāšanu, roka vispirms sniedzas pēc dažādiem skaistumkopšanas līdzekļiem, kuri nereti maksā brangu naudu. Taču izrādās, ka daudz var panākt arī ar savu apģērba izvēli. Lai noskaidrotu, kam jāpievērš uzmanība, veidojot savu stilu, lasi tālāk!

Vēlmē izskatīties nedaudz jauneklīgākai nav nekā nosodāma. Galu galā – vecums bieži ir tikai skaitlis, kas nesakrīt ar to, kā patiesībā jūtamies. Tāpēc esam apkopojuši dažādus vērtīgus padomus apģērba izvēlē, kas palīdzēs izskatīties jaunākai, neizšķiežot naudu injekcijās vai glaunās sejas procedūrās, raksta "Woman & Home".

Izvēlies piemērotu krūšturi

Domājot par savu izskatu, jāsāk ar pašiem pamatiem. Nepareiza krūštura valkāšana var likt izskatīties smagākai, īsākai un vecākai. Visbiežāk pieļautā kļūda – vilkt krūšturus, kuri muguras daļā ir pārāk brīvi, taču vienlaikus ir pārāk cieši pie krūtīm. Vismaz reizi gadā veic kārtīgus mērījumus, un ik pēc sešiem līdz astoņiem mēnešiem palutini sevi ar jaunas apakšveļas iegādi. Gluds t-krekla krūšturis ar nelielu "push up" efektu vizuāli padarīs tevi krietni jaunāku. Atceries, ka, iegādājoties jaunu krūšturi, tas vispirms jāaizver aiz visbrīvākā āķa! Ja krūšturi ir nepieciešams aizvērt aiz visciešākā, pienācis laiks iegādāties jaunu. Pārliecinies arī, ka esi noregulējusi plecu siksnas, citādi kopskats būs nevīžīgs.

Atrodi savus ideālos džinsus

Džinsiem vajadzētu tev likt izskatīties (un justies) jaunai, nevis radīt sajūtu, ka esi neveiksmīgi izrevidējusi meitas garderobi. Izvēlies džinsus ar vidēji augstu jostas vietu tumši zilā krāsā. Ar šādu variantu nenošausi greizi! Runājot par audumu – priekšroku dod džinsiem, kas nedaudz staipās. Ja tev ir bumbierveida figūra, vislabākā izvēle ir džinsi ar nelielu paplašinājumu bikšu galos. Sportiska vai ābolveida figūru īpašniecēm labi piestāv apspīlēti džinsi. Šobrīd ļoti aktuālas ir tā saucamās "boyfriend jeans" vai "mom jeans", kuras ir platākas un brīvākas, taču ar šādu izvēli labāk uzmanies – plats apģērbs var likt izskatīties vecākai.

Pievērs uzmanību papēžiem

Augstpapēžu kurpes teju ikvienai sievietei liek justies pašpārliecināti, drosmīgi un... Arī neērti! Taču ne tad, ja izvēlies piemērotus papēžus. Apavos ar vidēji augstu papēdi varēsi baudīt daudzas priekšrocības – izskatīsies garāka, slaidāka un arī jaunāka. Divi zaķi ar vienu šāvienu – gan izskatīsies labi, gan arī jutīsies ērti!

Izvēlies "ponte" audumu

Trikotāža, protams, ir jauks variants, taču tā var izcelt dažādus auguma izcilņus, kurus ne vienmēr gribas rādīt citiem (kaut arī tiem nav ne vainas). Tā vietā labāk priekšroku dod "ponte" audumam, kas ir biezāks un elastīgāks, taču vienlaikus veiksmīgi saglabā savu formu un eleganti noslēpj to, ko negribas svešām acīm rādīt.

Arī rotaslietām ir nozīme

Juvelierizstrādājumiem nevajadzētu tevi padarīt līdzīgu savai vecmāmiņai. Izvairies no bižutērijas un liela izmēra pērlēm, kuras izskatās tā, it kā tās varētu saņemt mantojumā no kādas pavecākas radinieces. Tā vietā izvēlies rotaslietas neparastās formās un mūsdienīgā stilā. Lai izskatītos eleganti, priekšroku dod, piemēram, vienai pamanāmai un greznai kaklarotai, kuru pieskaņo melnai kleitiņai vai parastam t-kreklam. "Noslēpums, kā izskatīties jaunākai, ir pavisam vienkāršs. Klasiskam apģērbam pievieno klāt kādu jaunu un mūsdienīgu apģērba gabalu," iesaka slavenību stiliste Šēra Kulture.

Ļauj auskariem "runāt"

Modīgs, gaismu atstarojošs auskaru pāris var piešķirt jauneklīgu mirdzumu, vienlaikus novēršot skatienu no visām citām "problemātiskajām" vietām. Izvēlies auskarus, kuri ir šķietami vienkārši un askētiski – tādējādi izskatīsies mūsdienīgi, taču nebūsi pārcentusies.

Izrādi to, ar ko lepojies

Slēpšanās maisveidīgā apģērbā var cilvēku vizuāli padarīt pat par 15 gadiem vecāku. Kādā pētījumā atklāts, ka sieviete izskatījās vairāk nekā desmit gadus jaunāka, ja izvēlējās apģērbu, kas ir pieguļošāks auguma formām pat tad, kad dalībniekiem tika lūgts koncentrēties vienīgi uz sievietes seju, raksta "Woman and Home". Svārkiem un kleitām vajadzētu pieskarties ceļa tievākajai daļai, neatkarīgi no tā, vai apģērbs atrodas uz ceļa, tieši virs vai tieši zem tā. Un, atceries, ka zīmuļsvārki ir augumam visglaimojošākā izvēle! Izvēloties apģērbu, jāievēro līdzsvara princips. Ja vēlies noslēpt kājas, atsedz plecus vai otrādi.

Noņem šalli

Ja ap kaklu valkāsi pamanāmu un košu šalli, visticamāk, kāds nodomās, ka esi stjuarte, nevis 30 vai 40 gadus jauna un šarmanta sieviete. Tieši tāpēc – masīvas šalles vietā labāk izvēlies plānu un krāsainu lakatiņu, kas piešķirs svaigumu tavam tērpam, taču neslēps tavu skaisto augumu. Tas gan nenozīmē, ka drēgnā rudenī vai ziemā jāsalst – nebūt ne! Taču, kad ienāc iekštelpās, savu iemīļoto šalli labāk noliec skapī.

Nebaidies no krāsām

Vienmēr valkā melnu? No tā, visticamāk, cieš tavs koptēls. Jā, esam dzirdējuši, ka melns piestāv pie itin visa, tāpēc der pat tiem, kuri ar modi ir uz "jūs", taču melnā krāsa ne tikai vizuāli liek "izplūst", tā arīdzan izceļ grumbas un tumšās ēnas. Lai izskatītos jauneklīgāk, savā garderobē "iepludini" nedaudz krāsu. Ja kautrējies no košām un pamanāmām krāsām, atsvaidzini savu apģērbu kaut vai ar pelēkiem, zaļganiem vai šokolādes toņiem, taču vispirms noskaidro, kādas krāsas piestāv tieši tev.

Taču, atceries, ka izskatam nav nozīmes, ja iekšēji jūties slikti, tāpēc labākā recepte, kā saglabāt jauneklīgu izskatu, ir pavisam vienkārša – priecājies un smaidi!