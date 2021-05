Stilistes ieteikumi drēgnākam laikam: kā ģērbties vasarīgi, bet nenosalt

Lai gan pavasaris ir oficiāli sācies, viss zied un plaukst, un vasara ir tepat aiz stūra, tomēr, kā jau tas raksturīgs mūsu mērenajai klimata joslai, laika apstākļi bieži vien mūs nelutina. Taču lielākā daļa no mums ir ļoti noguruši no ziemas sezonas garderobes, līdz ar to pirksti tā vien niez pēc vieglajām vasaras kleitiņām vai kurpēm. Kā ģērbties vasarīgi, bet nenosalt? Ieteikumos dalās stiliste Krista Timze.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

''Mans galvenais ieteikums ir – ļaujies sajūtām un lūkot skapī pēc vasaras sezonas apģērba, ko viltīgi sakombinējot ar ziemas apģērba gabaliem, iegūsi vasarīgu, bet gana siltu tēlu.

Lielizmēra džemperis



Protams, džemperi ir īsts auksto gada mēnešu apģērba gabals, tomēr par zemu novērtēts arī pavasara-vasaras sezonā, īpaši, Latvijas laika apstākļos. Savu lielizmēra, omulīgo džemperi, kardiganu vai hūdiju kombinē ar vieglajām vasaras kleitām vai svārkiem. Šis ir īstais laiks, lai ļautos kontrastiem ar faktūrām.



Tāpat kombinē savu džemperi ar gaišiem, plāniem vasaras džinsiem vai auduma biksēm, tas piešķirs maigāku noskaņojumu ziemas apģērba gabalam.

Zābaki

Salst kājas? Uzvelc zābakus pie kleitas! Šobrīd ir ļoti liela izvēle tieši pavasara-vasaras zābaciņiem, kurus iespējams skaisti sakombinēt ar vieglajām vasaras kleitiņām un svārkiem.

Kurpes

Ja ilgojies pēc augstpapēžu apavu klaboņas saviem soļiem, iepriecini sevi! Kombinē savus mīļākos apavus ar džinsiem. Ja salst kājas, neaizmirsti, ka modē ir īsās zeķītes un droši valkā tās.

Slēpies zem mēteļa



Modes tendences pilnīgi pieļauj, ka arī maijā vai jūnijā, ja vajadzīgs, vari slēpties savā mētelī. Kurš tevi var vainot, ja termometra stabiņš un laika apstākļi mums neļauj citādāk? Bet noteikti zem mēteļa pavelc kaut ko viegli pieguļošu.



Un, velkot mēteli, to kombinē ar pavasarīgiem, viegliem apaviem – sporta, ikdienas vai pat augstpapēžu.

Šalle

Aksesuārs, kas nav domāts tikai rudens-ziemas sezonas garderobē. Vienu kvalitatīvu lielizmēra šalli turi pa rokai arī vasaras vēsajiem rītiem vai vakariem.''