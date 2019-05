Tipiskākās kļūdas kapsulas garderobē: vienveidība, drūmas krāsas un citu kopēšana

Kapsulas garderobe ir viens no veidiem, kā optimizēt savus apģērbus, atbrīvojoties no liekajiem un rūpējoties par modes ilgtspēju. Turklāt tā ir pietiekami universāla, lai pielāgotos dažādu figūru un dzīvesstila sieviešu vajadzībām. Pirms vēl izveido savu vai arī prāto par labākiem variantiem, iepazīsties ar tipiskākajām kļūdām kapsulas garderobē.

Savulaik stiliste Natālija Salopina par kapsulas garderobi norādīja, ka tajā lielākā daļa elementu ir jāveido savstarpēji saderīgi. Piemēram, džemperus, kreklus, jakas jāspēj saskaņot ar biksēm, svārkiem un apaviem. Tomēr nevajadzētu domāt arī pārlieku utopiski – atsevišķas lietas savā starpā var būt arī nesavienojamas. Īsāk sakot, kapsulas garderobe ir veids, kā savā skapī turēt noteiktu skaitu kvalitatīvu tērpu un apavu, kuri atbilst sievietes ikdienai un dzīvesstilam, ir savā starpā savienojami un tiek reāli arī valkāti.

Tāpat garderobe ir jāspēj pielāgot saviem ikdienas paradumiem un vajadzībām, piemēram, sievietei, kurai ir mazi bērni, daudz vairāk jāpadomā par ērtu apģērbu, lai būtu viegli kustēties, taču nevajadzētu aizmirst arī par kādu svētku tērpu. Savukārt dāmai ar jau izaugušiem pēcnācējiem vajadzības būs absolūti citādākas.

Turklāt kapsulas garderobe nepieprasa krasu skapja satura maiņu, kas var būt pietiekami dārgs prieks, ja esi gatava atvadīties no praktiski visiem apģērbiem. To iespējams panākt pakāpeniski un pārdomāti, piemēram, katru mēnesi izvēloties dažus jaunus tērpus. Salopina norādīja, ka optimālais vienību skaits universālā kapsulas garderobē ir 30 līdz 50 lietas, iekļaujot ikdienas tērpus, somas, apavus, saulesbrilles, šalles un cepures. Vienībās nav ieskaitīti svinīgi apģērbi, rotaslietas un sporta tērpi. Tomēr arī šis skaitlis var atšķirties, ņemot vērā sievietes vajadzības.

Stiliste ieteica kādu padomu, lai kapsula neizplestos, – katru reizi, kad iegādājies jaunu lietu, atbrīvojies no cita, jau savu laiku nokalpojuša elementa. Savukārt, ja nav vēlmes šķirties no nevienas lietas, pēc jauniem tērpiem, apaviem un aksesuāriem vienkārši nav vajadzības. Iedvesmojoties no bloga "The Sustainable Edit", iepazīstinām ar tipiskākajām kļūdām, kādas tiek pieļautas, veidojot kapsulas garderobi.