Turi roku uz pulsa! Kādi peldkostīmi šogad ir modē

Nu jau arī Latvijā ir klāt vasaras karstums. Pagaidām gan nākas sadzīvot ar negaisiem un lietusgāzēm, taču noteikti jau pavisam drīz varēsim baudīt sauli un atpūtu pludmalē. Šī iemesla dēļ esam apkopojuši aktuālākās šīs vasaras peldkostīmu tendences, kurās izskatīsies pēc pludmales zvaigznes!

Nekrīti izmisumā par saviem vasaras plāniem! Iespējams, neizdosies sauļot savas kājas Itālijas Vidusjūras krastos, taču tas nenozīmē, ka nevari atpūsties un baudīt dzīvi vietējās pludmalēs. Mums visiem joprojām ir jāievēro vairāki piesardzības pasākumi, kā arī jāveic izmaiņas ceļojumu plānos, jo pandēmija joprojām ir klātesoša, taču tas nenozīmē, ka reizi pa reizi nevar sevi palutināt. Tāpēc, iedvesmojoties no "Cosmopolitan", "Harpers Bazaar" un "Who What Wear", esam apkopojuši tendences pludmales tērpiem, kuras ir aktuālas šajā vasarā.

Drosmīgi izgriezumi, retro stils un košas tropiskās uzdrukas – tie ir vien daži elementi, kas šovasar būs aktuāli. 2020. gadā pieejams, šķiet, itin viss, tāpēc ikkatrs varēs atrast kaut ko savai gaumei.







Retro autosports

Maiami modes nedēļā pagājušajā gadā retro sporta apģērbi dejoja savus uzvaras dančus. Modē ir viss – sākot no īpaši augstiem izgriezumiem, beidzot ar krāsu paletēm, kas biežāk redzamas sporta apģērbos, un mezglotām detaļām.







Zvēru raksti

Zvēru raksti nepazudīs vēl kādu laiku. Atliek vien izvēlēties sev tīkamāko variantu. Kādā tēlā šovasar iejutīsies – kaķenes vai zebras?







Disko vēsmas

Viss ir pavisam vienkārši. Iztēlojies, ka dodies uz ballīti, bet, nē, tomēr pārdomā un jādodas uz pludmali! Šovasar aktuāli ir spīdīgi un mirdzoši materiāli, piemēram, gliteri, metāla folijs un dažādi izrotājumi. Kāpēc gan nelīksmot pludmalē?







Laiks izkrāsot dzīvi!

Tas, šķiet, nemaz nav pārsteigums, bet neona krāsas joprojām atrodas starmešu gaismās. Ja domā, ka šāds komplekts ir tavai gaumei par dullu, izvēlies peldkostīmus, kuros neona krāsas ir savienotas ar mierīgākām krāsām, piemēram, melno vai balto. Tas veidos balansu.







Kontrasti, kontrasti, kontrasti

Aktuāli arīdzan ir lieli kontrasti. Izvēlies peldkostīmus, kuros, piemēram, satiekas gan melnā, gan baltā krāsa.



Elegantās, garās piedurknes

Pievērs uzmanību garām piedurknēm! Šī peldkostīmu tendence ir veidojusies sērferu aprindās, kur šādai apģērba izvēlei ir loģisks pamatojums. Varbūt sākotnēji šāds peldkostīms šķiet neierastāks, taču nebaidies! Tu noteikti izskatīsies labi, turklāt šādā peldkostīmā noteikti nav jāstraucas par nejaušām kļūmēm, kad parādi vairāk, nekā vēlies.







Jokainie izgriezumi

Modē arīdzan ir peldkostīmi ar neparastiem izgriezumiem. Piemēram, ja tev patīk kopējie peldkostīmi, taču dažkārt gribas parādīt nedaudz vairāk ādas, šis var būt īstais variants tev!







Vecās labās tropiskās apdrukas

Kā mēdz teikt – klasika nenoveco! Šovasar izvēlies peldkostīmus ar tropisko augļu un palmu lapu apdrukām. Tu nenošausi greizi!







Atgriežamies 20. gadsimtā.

70. gadu noskaņas šovasar atgriež batikotie peldkostīmi. Vēlies atgriezties pagātnē? Tad šis ir īstais variants tev!



Neredzamās (vai gandrīz neredzamās) aukliņas

Šī tendence ir drosmīgajiem un tiem, kuri nebaidās riskēt. Visi skatieni noteikti būs vērsti tavā virzienā! Vizuāli izskatās visai iespaidīgi, šķiet, ka peldkostīms ir gluži vai pielipis pie ādas. Ciemojoties pie vecvecākiem, gan šo peldkostīmu labāk atstāj skapī.







Ziedu laiks

Kas gan vēl vairāk liek domāt par vasaru, ja ne ziedi un daba? Puķu mīlēm šovasar noteikti jāizvēlas pludmales apģērbs ar ziedu apdrukām.







Augstais viduklis

Ja vēlies izskatīties eleganti, taču reizē arī modīgi, izvēlies peldkostīma biksītes ar augsto vidukli. Kā mēdz sacīt – viss jaunais ir labi aizmirsts vecais!







Oranžie toņi

Oranžā nokrāsas šovasar būs īpaši aktuālas. Laiks saplūst ar debesīm un saulrietu!

Skaidrs, ka tendences nāk un iet, bet kā atrast ideālāko peldkostīmu sev?



Tiecies pēc komforta.

Pārliecināts cilvēks arīdzan ir pievilcīgs cilvēks, tāpēc izvēlies peldkostīmu, kurā jūties ērti. Ja visu atpūtas brīdi būs jāsatraucas par to, kā izskaties un par to, kā nejauši neatkailināt kādu sava ķermeņa daļu, nespēsi atbrīvoties un vienkārši izbaudīt dienu.

Izvēlies peldkostīmu, kas padarīs tevi pamanāmu.

Nebaidies izvēlēties rotaļīgus rakstus un krāsas. Ir tik daudz variantu – gan drosmīgajiem, gan kautrīgajiem.

Padomā par iedeguma līnijām.

Ja reiz esi peldkostīmā, visticamāk, atrodies arī kaut kur saulē. Tāpēc padomā par savu iedegumu! Pēc tam, kad novilksi peldkostīmu, droši vien nevēlies izskatīties pēc zebras. Tāpēc arī svarīgi lietot saules aizsargkrēmu.

Pats svarīgākais – īstais izmērs.

Ir ļoti būtiski izvēlēties peldkostīmu, kurš tev patiešām der. Citādāk pastāv iespēja, ka nejutīsies droši un jau atkal – zaudēsi pārliecību. Bet, kā jau minējām iepriekš, pārliecība ir visa pamatā!