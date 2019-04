Uzmanību izpelnījies jauns stila trakums – džinsa šorti, kas atgādina apakšveļu

Ir cilvēki, kuri iemīlējuši džinsa audumu līdz pēdējai vīlei un ikdienā valkā ne tikai šādas bikses, bet arī jakas, kreklus, apavus un pieskaņo dažādus aksesuārus. Tagad šo sarakstu var papildināt arī ar neprastu stila trakumu – džinsa apakšveļu/šortiem, kas daļai sociālo tīklu lietotāju šķiet pat ļoti savdabīgs veikums

Šīs jaunās idejas autori ir zīmols "Y/PROJECT". Kā raksta "Vogue", tīmeklī tiek diskutēts ne vien par neparasto izdomājumu, bet arī tā cenu. Lai šādas formas šortus varētu iegūt savā īpašumā, būs jāšķiras no aptuveni 275 eiro (235 mārciņām).

Daudzi gan vēl pagaidām netiek skaidrībā, vai šo apģērba gabalu varētu saukt par apakšveļu vai šortiem. Taču ir vairākas nianses, kas norāda uz to, ka tos varētu valkāt arī, dodoties ārā no mājas, piemēram, kabatas gan priekšpusē, gan aizmugurē. Uz to norāda arī "Ssense" ievietotā informāciju, šo preci dēvējot par "brīvā stila šortiem" (brief-style shorts). Tos varot valkāt kā pašam tīk, uzsverot daudzveidīgās iespējas. Starp citu, tās pieejamas arī melnā krāsā.

Soctīklotājus šis apģērba gabals ar augsto jostu nav atstājis vienaldzīgus. Kamēr vieni izsaka sajūsmu un labprāt tādos staigātu, citiem šķiet, ka tie varētu būt ļoti neērti. Savukārt vēl kādam nebūt nav skaidrs, kas vispār ir "džinsa apakšveļa" un kāpēc cilvēki to maz pērk.

Denim panties sound like the most uncomfortable thing in the world — Ying Ying (@kahying_fu) March 30, 2019

You will either love these or hate them! Which one is it? Personally, I NEED these @yproject_official jorts in my life! I seriously would rock these so hard!!! https://t.co/9txDRZyCFF pic.twitter.com/pJgoDBKhgl — Perez (@ThePerezHilton) March 29, 2019

What in the actual hell is denim underwear and why is this an actual thing and why are people buying it!? pic.twitter.com/TvJxVqV6Az — Kirti :) (@Pari602) March 30, 2019



Neskatoties uz soctīklotāju dalītajām jūtām, šis jaunās kolekcijas veikums ticis izrādīts modes pazinēju auditorijai Parīzes modes nedēļā. Vairāk par "Lielā četrinieka" jeb Ņujorkas, Londonas, Milānas un Parīzes šī gada pavasara modes skatēm vari lasīt šeit.

