Veiksmes talismani – lellītes, kas top Latvijā un apceļo visu pasauli

Aleksandra Novaka Delfi Woman redaktore

"Lellītes – otiņas ir absolūti mans produkts – no idejas līdz realizācijai. Katra no tām ir unikāla un pilnībā darināta rokām," sarunā ar "Delfi Woman" uzsver Latvijas zīmola "Love Life Liza Dolls" autore Liza Kangizera. Viņas radītās lellītes dodas uz visām pasaules malām un daudzas sievietes to uzskata par savu talismanu.