Vienkārši un dabai draudzīgāki veidi, kā atsvaidzināt savu garderobi

"Esmu modes vergs!" – šādu teikumu mūsdienās dzirdam aizvien mazāk, tomēr skaidrs, ka patērētāju kultūra joprojām ir gana aktuāla un mudina ik gadu tērēt milzu naudu, sekojot līdzi jaunākajām modes tendencēm. Viens ir skaidrs – pārmaiņas savos ikdienas paradumos ir ārkārtīgi nepieciešamas, jo ātrā mode ir viena no pasauli piesārņojošākajām industrijām. Par laimi, ir virkne dabai draudzīgāku veidu, kā atsvaidzināt savu garderobi un ieviest tajā pārmaiņas.

Ir aprēķināts, ka modes industrija katru gadu rada aptuveni 92 miljonu tonnu atkritumu. Ņemot vērā šos skaudros skaitļus, ir skaidrs, ka mūsu stilam ir jākļūst videi draudzīgākam, taču dažkārt ne vienmēr ir skaidrs, ar ko sākt, lai savus ikdienas paradumus vērstu pozitīvākā virzienā. Pateicoties patērētāju attieksmei, kas palēnām mainās, un zīmolu apzinātākai rīcībai, ir daudz veidu, kā savai garderobei piešķirt pārvērtības, mazāk kaitējot dabai. Sākot no iepirkšanās paradumu pārvērtēšanas līdz apģērba kopšanas jautājumiem, turpinājumā, iedvesmojoties no "Stylist" un "Style Considered", esam apkopojuši ieteikumus, ar ko sākt.

Pārdomā un investē



Iegādāties apģērbu mūsdienās ir bezgala vienkārši – vien daži klikšķi un esi pasūtījusi visu sezonas garderobi. Ja netīk iepirkšanās internetā, dodies uz tuvāko veikalu un izvēlies no tūkstošiem dažādu variantu (protams, ja to neierobežo pandēmija). Cik gan reizes nav sanācis iegādāties kādu apģērba gabalu vien mirkļa iegribas iespaidā, lai pēcāk tas vairākus gadus nostāvētu garderobes dziļumā. Mūsdienās arvien vairāk uzsver nepieciešamību domāt ilgtspējīgi, izvēloties apģērbu ilgtermiņam. Izvēlies apzinātu pieeju – rūpīgi apsver katru pirkumu un izvēlies ieguldīt patiešām kvalitatīvā apģērbā, nevis īstermiņa tendencēs. "Eco Age" dibinātāja Līvija Firta atbalsta pieeju "30 reizes", kas nozīmē, ka pirms jebkā iegādes novērtē, vai uzvilksi to vismaz 30 reizes. Ja atbilde ir "nē", tad konkrēto produktu neiegādājies. Tāpat arī izvērtē sava skapja saturu – pacenties izvēlēties apģērbu, kas var aizpildīt tukšumus un būt saderīgs ar citām tev piederošām lietām.

Sāc pamazām

Nemēģini visu darīt uzreiz – sāc ar maziem solīšiem un pakāpeniskām izmaiņām – tās ar laiku, visticamāk, kļūs par tavas ikdienas sastāvdaļu. Sāc ar pašiem pamatiem – galvenajiem elementiem tavā garderobē – un tad turpini tālāk. Pievērs uzmanību zīmoliem, kurus izvēlies. Pārbaudi, lai audums ir ar pēc iespējas dabai draudzīgāku sastāvu (to vari darīt, izlasot apģērba etiķeti). Piemēram, priekšroku vari dot apģērbam, kas izgatavots no liocela – mākslīgās šķiedras, kuru, tāpat kā viskozi, ražo no celulozes, taču tā ražošanas tehnoloģijas ir draudzīgākas videi. Kas ir būtiski, šīs šķiedras ir izturīgas un saglabā krāsu pat pēc vairākkārtējas mazgāšanas, turklāt tās arīdzan ir mīkstākas un vieglākas nekā kokvilna, kas padara tās piemērotas izmantošanai arī apakšveļā. Liocela šķiedru ražošanas procesā izmanto krietni mazāk ūdens nekā citos veidos, un tās bioloģiski noārdās, līdz ar to – kādu dienu tavu vecā apakšveļa atkal nonāks tuvāk pie dabas.

Piedomā pie apģērba kopšanas

Apģērba kopšana pēc tā iegādes būtiski palielina radīto ekoloģisko pēdu (cilvēka ietekmes uz vidi aprēķināšanas un atspoguļošanas metode). Par laimi, ir viegli veikt vienkāršas izmaiņas savos paradumos, lai samazinātu to līdz minimumam. Vispirms – starp mazgāšanas reizēm biežāk velc apģērbu (ja ir kādi nelieli traipi, iztīri tos, izmantojot speciālus tīrīšanas līdzekļus, nevis veļas mašīnu). Ja ir nepieciešamība apģērbu mazgāt, izvēlies "zaļo" mazgāšanas līdzekli – ideālajā gadījumā tādu, kas ir veidots uz augu bāzes. Iespējams, nezināji, bet veļas žāvēšanā ir jāizmanto desmit reizes lielāka enerģija nekā veļas mazgāšanā, tāpēc, cik vien iespējams, ļauj apģērbam žūt svaigā gaisā.

Salabo, pirms aizvieto



Drēbju labošana ir vēl viens veids, kā garderobei piešķirt ilgāku mūžu. Ātrums un vieglums, ar kādu preces ir iespējams aizstāt, pēdējās desmitgadēs ir mainījis cilvēku domāšanu, mudinot pirkt vēl un vēl. Taču pozitīvā ziņa ir tā, ka šī attieksme pamazām mainās. Ar ko sākt? Atrodi savu glābšanas komandu – draudzīgu un prasmīgu kurpnieku, šuvēju vai drēbnieku, kas varēs piešķirt jaunu elpu teju jebkuram garderobes elementam. Ja tev pašai ir šujmašīna, darbus vari veikt pati. Būsi pārsteigta, uzzinot, cik ilgi var kalpot apģērbs, ja to laiku pa laikam apčubina.

Izvēlies apģērbu, kas radīts jau iepriekš

Kad vien iespējams – nepērc jaunu apģērbu. Mūsdienās ir daudz un dažādu iespēju, kā ieviest jaunas vēsmas savā garderobē. Pat jau 2008. gada filmā "Sekss un lielpilsēta" Kerijas Bredšovas asistente popularizēja ideju par nomātu apģērbu, kas šobrīd ir kļuvis vēl aktuālāk. Latvijā šāds pakalpojums pagaidām nav pieejams (tomēr ir virkne vietu, kur iegādāties mazlietotu apģērbu), taču, ja dzīvo ārzemēs, iespēju ir daudz – "By Rotation", "Hurr", "My Wardrobe HQ" – šie ir vien daži uzņēmumi, kas sniedz iespēju aizņemties apģērbu uz dažām dienām. Kas ir būtiski – noma darbojas abos virzienos. Piedāvā savu apģērbu un tādējādi nopelni naudu. Tāpat veiksmīgs variants ir iegādāties apģērbu no iepriekš pārstrādātiem materiāliem.

Ieguldi kvalitātē, nevis kvantitātē

Piebremzē ar ātro modi! Tā vietā, lai katru sezonu ielēktu ātrās modes vilcienā un iztērētu milzu naudas summu desmit sliktas kvalitātes apģērba gabaliem, ieguldi savas finanses vienā vai divos augstas kvalitātes produktos. Varbūt ir kāda jaka vai soma, par kuru esi sapņojusi jau kādu laiku, taču domā, ka nevari atļauties. Vai esi paskatījusies, cik iztērē impulsīvos pirkumos? Bieži vien pat neapzināmies, cik daudz naudas pazaudējam, iegādājoties te vienu kreklu par desmit eiro, te džemperi par 20 eiro. Ja visus šos pirkumus saskaita kopā, nereti var nonākt pie secinājuma, ka patiesi būtu varējusi atļauties vēlamo produktu, ja vien būtu nedaudz ietaupījusi. Dzīvot dabai draudzīgāk ir izdevīgi arī maciņam.