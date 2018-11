Visiem augumiem un vecumiem – kā atrast apģērbu pērles lietoto preču veikalos

Nevar noliegt faktu, ka Latvijā gandrīz katrā mazākā vai lielākā pilsētā atrodas kāds lietoto preču veikals, kurā neskaitāmi cilvēki atrod un iegādājas apģērbu savai garderobei. Tomēr, kā plašajā piedāvājumā neapjukt un atrast sev atbilstošāku tērpu visiem dzīves notikumiem, šoreiz pēta "Viņa", iekļaujot lasītāju pieredzi.

Mūsdienās apģērbs arvien lielākā mērā kļuvis par pārspīlētu vajadzību un dažkārt pat iegribu, bez kuras daži nespēj iztēloties savu ikdienu. Ir pilnīgi normāli pavadīt katras brīvdienas, spietojot pa tuvējo lielveikalu un cenšoties atrast kārtējo apģērbu, kas, iespējams, tiks uzvilkts tikai dažas reizes. Tāpēc iepirkšanās lietotu apģērbu veikalos ir arī viena no ilgtspējīgas modes sastāvdaļām – kas vienam šķiet nederīgs, citam var kļūt par labāko atradumu.

Tāpat arī dabai draudzīgajā kustībā "zero waste" tiek ieteikts iegādāties tieši jau lietotu apģērbu un vēlāk to atkal pārdot vai kādā citā veidā izmantot. Piemēram, izmantojot "upcycling", kas nozīmē lietot dažādus materiālus, apģērbus vai lietas, lai radītu jaunu preci. Tā no divām biksēm var izveidot vienas, apvienojot unikālu dizainu un ilgtspējīgas modes tendences.

Mazpilsētas iedzīvotāja Laima (69) norāda, ka lietoto preču veikalus izmanto ne tikai tāpēc, ka tur var atrast kvalitatīvas lietas mazākā cenā, bet arī vajadzīgajos izmēros. Viņa atklāj, ka arvien vairāk parādās lielāku izmēru nodaļas veikalos, taču tad jādodas uz Rīgu, kas citiem nav tik vienkārši. Laimai ierasts svētdienas doties pērļu meklējumos, kas bieži rezultējas ne tikai ar kādu dizainera apģērbu, bet arī labi šūtu mēteli vai džemperi. Tomēr visam tam ir nepieciešams laiks un pacietība.