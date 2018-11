Visiem figūru tipiem: kā satriecoši izskatīties ērtajās džinsa biksēs

Džinsa auduma bikses ir gandrīz visu sieviešu skapjos. Tās ir ērtas un viegli savienojamas ar citiem apģērbiem, piemēram, ādas zābakiem, baltu kokvilnas kreklu un klasisku žaketi. Turklāt šobrīd piedāvājumā ir ne tikai vienkārši, bet arī dažāda garuma, jostas vietas augstuma, kā arī ar detaļām piesātināti džinsi.

Iedvesmojoties no portāliem "In Style" un "Live About", apkopojam dažādiem sieviešu ķermeņa tipiem atbilstošākās džinsa bikses, kas liks izskatīties satriecoši ikdienā, darbā vai saviesīgā pasākumā. Atceries, pirmajā vietā vienmēr liekams bikšu ērtums un tikai tad izskats – tas tevi pasargās no saspiestības sajūtas un ļaus izskatīties pārliecinātākai savā apģērbā.

Savukārt, ja vēlies noskaidrot savam auguma tipam atbilstošāku mazo, melno vakarkleitu, tad lūko šo rakstu.

Garam augumam

Viens no gara auguma īpašnieču trumpjiem ir kājas, kas arī būtu jāizceļ, valkājot džinsa bikses. Ja citos gadījumos būtiski izvēlēties bikšu stilu, tad gara auguma sievietēm jādomā par vienu svarīgu aspektu – džinsu garumu. Viens no variantiem ir iegādāties pietiekami garas bikses, kas ir vismaz līdz papēdim. Labā ziņa, ka arvien vairāk veikalos parādās atsevišķas nodaļas, kurās piemērotu apģērbu, tai skaitā džinsus, var atrast arī garāka auguma dāmas.

Otrs variants – izvēlēties tādus džinsus, kas ir speciāli saīsināti, piemēram, virs potītes. Tomēr arī šajā gadījumā rūpīgi jāizvēlas un jāizvērtē bikšu garums. Tāpat gara auguma sievietēm vajadzētu izcelt savas kājas, taču proporcionāli labāk izskatīsies nedaudz brīvāki džinsi, kas cieši neapņem ķermeni. Šajā variantā labs variants ir arī bikses ar augstāku vai zemāku jostas augstumu.