Zeķes sandalēs un apģērbs kārtās – kas aktuāls modē šogad

Katrs gads ienes kādas jaunas vēsmas – vai vismaz tā mums gribētos ticēt. Tas, protams, attiecas arī uz modi – vēl iepriekš neiepazītas tendences nonāk starmešu gaismās, kamēr citas – pazūd. Kas tad īsti šogad būs modē? Šosezon nāksies iemīļot košas krāsas, metāliskas detaļas, sandales (turklāt – kopā ar zeķēm!) un daudz ko citu, taču par visu pēc kārtas.

"Jāsaprot, ka mode sezonas ietvaros ļoti krasi nemainās. Līdz ar to – kaut kādas tendences maigi ieplūst nākamajā sezonā, bet citas nonāk otrajā plānā," skaidro modes māksliniece Dace Bahmane-Krieviņa. Viņa stāsta, ka pavasara sezonā izteikti dominēs platās bikses. "Tas gan nenozīmē, ka iepriekšējā sezonā tās nebija aktuālas. Šī tendence aizsākās jau iepriekš, tomēr pavasarī tas būs ļoti izteikti. Ja tev ir platas bikses, tad būsi topa virsotnē." Tāpat arī modes māksliniece atklāj, ka 2021. gadā joprojām modīgas būs vestes, kā arī apģērbs ar izteiksmīgu plecu daļu, kas modes pasaulē gan nav nekāds jaunums. "Vēl arī tunikas. Uz biksēm uzvelc kleitu, varbūt vēl blūzi. Tādās kārtu kārtās. Es iepriekš smējos – liekas, ka viss, kas tev mājās bija, uzvilki virsū un izgāji ārā. Bet viss ļoti labi izskatās. Protams, tunikas nekur iepriekš nebija pazudušas, bet vienkārši nebija tik ļoti izceltas."



Runājot par neparastākām tendencēm, aktuāls būs apģērbs, kurā ir dažādi caurumi, turklāt pat negaidītās vietās – gan uz muguras, gan uz vēdera, gan uz sāniem un pleciem. Uzmanības centrā būs arī zeķes, kuras īpaši izceltas dažādos apavos, tostarp augstpapēžu kurpēs un sandalēs. Jā, patiešām! Ja agrāk to uzskatīja par vienu no sliktākajām kombinācijām, tad šobrīd to vērtēs kā stila paraugstundu. "Sandales vispār būs sezonas hits – bet tādas pamatīgas, nevis smalciņas," piebilst Krieviņa-Bahmane. Uz jautājumu, kādām krāsām šogad pievērst uzmanību, modes māksliniece atbild, ka aktuālās krāsas īpaši nemainās – ir ziemas un vasaras toņi, kas gadu no gada atkārtojas. "Skaidrs, ka pie iedegušas ādas cilvēks pats grib kaut ko svaigu – pasteļtoņus, balto krāsu. Protams, arī ziedu motīvus," viņa skaidro.

"Es – kā jau modes cilvēks – varu pieņemt visu. Man jebkura no šīm tendencēm liekas forša, un pati labprāt velku. Nav tā, ka man būtu nenormāla sajūsma par kaut ko konkrētu vai gluži pretēji – nepatika pret kaut ko citu," savu vērtējumu par šīs sezonas aktualitātēm pauž Bahmane-Krieviņa "Pieļauju, ka daudziem zeķes sandalēs varētu būt stingrs "o, nē", bet, ja forši un harmoniski savelk kopā, man patīk. Tad man ne pret ko nav iebildumu."

Kādu apģērbu vēl šosezon redzēsim uz ielām?

Elegants trencis



Šogad modes pasaulē aktuāla ir vienkāršība, tāpēc nav nekāds pārsteigums, ka trencis jau atkal būs populārs viesis daudzu garderobēs. Lai gan šķietami klasisks apģērba gabals, daudzi modes dizaineri to šosezon izvēlējušies atsvaidzināt ar neparastām un krāšņām detaļām, piemēram, dramatiskiem atlokiem, interesantiem šķēlumiem un masīvām piedurknēm, raksta "Harper's Bazaar".

XXL izmēra krekli



Mēs visas zinām, cik ērti un patīkami (un arī stilīgi!) var būt vīriešu krekli. Ja tu itin bieži mēdz ieritināties vīra, tēta vai brāļa kreklā, tad šosezon vari to darīt it nemaz nekautrējoties. Vienīgais noteikums – jo lielāks, jo labāks! Vēl spēcīgākam efektam izvēlies kreklus spilgti oranžā vai rozā krāsā.

Ziedi, ziedi un vēlreiz ziedi



Runāsim atklāti – kad nosvinēti Ziemassvētki un Jaunais gads, prātā arvien biežāk iešaujas domas par pavasara tuvošanos. Kamēr aiz loga vēl kupenas un mīnusi, vari ieviest pavasari vismaz savā garderobē. Šosezon modē būs apģērbi ar ziedu apdrukām. Tulpes, margrietiņas, rozes – atliek vien izvēlēties sev tuvākās!

Koši mēteļi



2020. gads mums paliks atmiņā kā izolācijas gads, tāpēc 2021. gads ir īstais laiks, kad izcelt sevi citu vidū. Kā to vislabāk izdarīt? Izvēlies mēteli koši dzeltenā krāsā. Ja tomēr priekšroku dod neitrālākiem toņiem, tad droši vari izvēlēties apģērbu ar neparastām apdrukām.

Praktiskas vējjakas



Kurš gan būtu domājis, ka vējjakas reiz kļūs par garderobes centrālo elementu! Bet brīnumi notiek, un šī sezona ir īstais brīdis, kad savu stilu padarīt nedaudz sportiskāku. Vējjakas melnos vai baltos toņos, ar īsām vai garām piedurknēm, lielas vai mazas – ikkatrs var atrast sev piemērotu.

Batikots apģērbs



Šī tendence iestiepjas vēl no iepriekšējā gada. Tie, kas ar rokdarbiem uz "tu", var būt drosmīgi un paši izmēģināt batikošanas mākslu. Process ir gandrīz meditatīvs, turklāt pats interesantākais ir tas, ka nekad nezini, kāds būs rezultāts.

Izteiksmīgi pleci



80. gadi ir atpakaļ! Šosezon īpaši aktuāli, kā jau minēja arī Dace Bahmane-Krieviņa, ir apģērbā izcelt plecu daļu. Mazāki polsteri vai lielāki, ar krāšņām detaļām vai bez – izvēle ir tava.

Kādiem apaviem dot priekšroku?

Koka kurpes



Mīli vai nīsti, bet šosezon teju ikviena skapī nonāks īpatnējās holandiešu koka tupeles. Šos apavus šogad piedāvā pat augstās klases zīmoli "Hermès" un "Louis Vuitton". Apavi pieejami dažādās versijās, formās un krāsās, vēsta "L'OFFICIEL".

Apavi ar ķēdēm



Vai kādreiz esi mēģinājusi pievienot aksesuārus saviem aksesuāriem? Šosezon tev ir iespēja to izmēģināt! Šogad aktuāli būs apavi ar nelielām ķēdēm. Varētu teikt, ka šī tendence ir aizgūta jau no 2020. gada, kad modē bija apģērbs ar metāla detaļām.

Gumijas čības (un sandales)



Laikā, kad komforts ir galvenais, nav nekāds pārsteigums, veikalu plauktos ieraugot gumijas čības. Tiesa, daudzi dizaineri klasiskajai formai ir piešķīruši jaunu šiku – zoles, kas ir krietni platākas, nekā ierasts, turklāt daudzas no tām ir veidotas no ādas (vai mākslīgās ādas).

Apavi ar platformu



Skaidrs, ka arī šosezon modē ienāk daudz kas jau iepriekš labi zināmais, piemēram, 90. gadā populārie apavi ar lielu platformu. Ja nepaspēji toreiz, varbūt šogad ir laiks tās pievienot savai apavu kolekcijai?