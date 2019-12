Kad krāpnieki nozog ‘Instagram’ profilu. Maijas Rozītes pieredze

Neko ļaunu nedomādama, Maija ievadīja paroles, taču jau pēc pusstundas viņas e- pastā pienāca nākamā vēstule, paziņojums, ka "Instagram" pieejas dati ir nomainīti un piekļuve kontam liegta. Izrādījās, ka Maijas profils ir nonācis krāpnieku redzeslokā, kuri cenšas nozagt paroles, izveidojot ļoti ticamu "Instagram" lapas vizuālo kopiju.

"Mūsdienu tehnoloģijas kļūst arvien sarežģītākas, bet cilvēki aizņemtāki, līdz ar to kļūst neuzmanīgi un bieži vien nespēj visam izsekot līdzi ar savām acīm un prātu. Cilvēks jau izlasa to, ko viņš grib izlasīt, viņš redz – jā, pārlūkā rakstīts "Instagram" vai "Swedbank", bet nepamana, ka viens burtiņš vai cipariņš ir citāds," novērojumos dalās Šteinmanis un iesaka neaizmirst par aizsardzības tehnoloģijām, jo brīdinājums, ka "šī tīkla lapa nav tā, uz ko tu ej", lietotāju tomēr mudina aizdomāties.

Par to, ka nokļuvusi interneta krāpnieku valgos un viņas "Instagram" konts ir nopietni apdraudēts, Maija uzzināja darba dienas vidū, atrodoties radio ēterā.

"Šoks par notikušo man bija diezgan pamatīgs, savas sajūtas paudu arī ēterā un dalījos ar klausītājiem. Sākumā vispār nesapratu, vai tas varētu būt konkrēts uzbrukums tieši man ar mērķi apdraudēt manus datus, un par to es baidījos visvairāk. Klausītāji teica, ka caur "Instagram" krāpnieki var piekļūt visam telefonam, tostarp bankas kontam. Tieši tāpēc pirmais, ko darīju, – bloķēju visas kredītkartes," atceras Maija.

Mums tavs "Instagram" konts nav vajadzīgs – vienkārši samaksā un šķirsimies kā draugi!

Lai gan Maijas gadījums nebija no tiem, kad ļaundaru krāpniecības shēma ļauj iekļūt upura telefonā un pēc brīvas patikas rīkoties ar tajā pieejamo informāciju, tostarp nokopēt interneta pārlūkā ievadītās paroles, Šteinmanis novērojis, ka tādi gadījumi ir.

"Caur saiti ļaundaris "iemet" jūsu datorā vai telefonā mazu failiņu, un, ja ierīce nebrīdina, ka tas ir bīstams, sistēma to "aprij", līdz ar to tiek iegūta pilna kontrole pār jūsu ierīci. Tālāk jau viss atkarīgs no krāpnieku mērķiem un fantāzijas – būtībā viņi var izdarīt jebko. Pamatprincips bieži vien ir tāds – vācam visu, kas ir, un skatīsimies, ko mēs pēc tam varam monetizēt. Ja pie saglabātajām parolēm ir ciparu virkne, kas sastāv no 11 skaitļiem, tad diezgan skaidrs, ka tas ir kredītkartes numurs."

Maijas gadījumā ļaundari līdz viņas bankas datiem netika, taču sāka sūtīt e-pasta vēstules, kurās skaidri formulēja, ka apmaiņā pret sievietes "Instagram" konta atgriešanu pieprasa 285 ASV dolārus.

"Viņi pauda domu – mēs negribam tev neko ļaunu nodarīt, mums tavs "Instagram" konts nav vajadzīgs, vienkārši samaksā, atdosim kontu un šķirsimies kā draugi. Sapratu, ka esmu uzķērusies uz tādu kā kampaņas veida masu krāpniecības pasākumu, kam nav tieša sakara ar manu personību," novērojumos dalās Maija.

"Es pieļauju, ka daudzi, zinot šo situāciju, mani lamā, domā – pati vainīga, kā var nedomāt līdzi?! Bet es iepriekš nebiju saskārusies ar informāciju, ka tas tā var notikt, turklāt man nelikās, ka mans konts kādam varētu būt baigi interesants," prāto Maija un piebilst – naudu viņa nepārsūtīja.

"Prasītā summa it kā nebija liela, droši vien tāpēc, lai cipars nenobiedētu cilvēku un viņš būtu gatavs samaksāt. Bet arī nav tā, ka gribētos kādam to uzdāvināt un vēlāk saprast, ka solījums nav ticis izpildīts," viņa stāsta. Vēlāk, konsultējoties ar ekspertiem, Maija arī uzzināja, ka šāda tipa krāpšanas shēmās neģēļi ne tikai nemēdz atgriezt "Instagram" kontu, bet arī fiziski un tehniski to nevar izdarīt.

Otrpus ekrānam var saimniekot krāpnieks, kurš, izliekoties par konta īpašnieku, lūdz aizdot naudu

Atskatoties uz notikušo, Maija atzīst, ka šo notikumu dēļ viņai nācās pieredzēt visai nepatīkamus brīžus.

"Nav jau tā, ka "Instagram" būtu kaut kas tik ļoti svarīgs vai nenormāli vērtīgs, lai konta nozagšana izvērstos par traģēdiju. Tomēr jebkurā gadījumā tas ir kaut kas tavs, kur esi ieguldījis savas domas un laiku. Manā gadījumā "Instagram" ir ne tik daudz ģimenes fotoalbums kā mans darba instruments, caur kuru veidoju dažādas sadarbības," norāda Maija un atklāj, ka pirms pāris dienām viņas e-pastā tika iesūtīta līdzīga krāpnieciska vēstule.