Alkohols, našķi, vitamīnu trūkums – kā tu kaitē ādai pandēmijas laikā

Atrašanās mājās nu jau kļuvusi par normu, tāpat kā nevīžīga cope, ērts apģērbs un seja bez kosmētikas. Bet dažai labai par normu iespējams kļuvis arī ne tik labs uzturs, našķēšanās, biežāka limonāžu vai alkohola patērēšana... Un tas noteikti ir atstājis nospiedumus, īpaši uz ādas. Ādai ir ārkārtēji interesanta un svarīga iezīme – tā ātri vien signalizē, ja organismam kaut kas nepatīk. Vai arī tu esi pamanījusi, ka āda kļuvusi sausa, niez, ir apsārtusi vai vēl ļaunāk – karu uzsākušas pūtītes, kuras seju izraibina tādā ātrumā, kā sēnes pēc lietus? Tad laiks karot pretī!

Protams, tas, ka mājās sēdēšanas nedēļas tevi atstājušas ar blāvu sejas krāsu vai atkārtotu pūtīšu uzbrukumu, varētu būt izskaidrojams arī ar apkārt valdošo stresu, izmaiņām ādas kopšanas rutīnā un nepieredzēti ilga laika pavadīšanu telpās, bet pie vainas var būt arī tas, ko tu ēd.

Zināms, ka āda ir veselības spogulis. Tas, ko mēs uzņemam pārtikas un šķidrumu veidā, rada noteiktu rezonansi uz ādu. Protams, ne katrai pēc čipšu pakas izēšanas izmetīsies pumpas, vai pēc šokolādes konfekšu maisiņa pieveikšanas parādīsies pleķi un nieze dažādās ķermeņa vietās. Bet skaidrs, ka tas, kas mums ir iekšā, ir cieši saistīts ar ādas stāvokli.

Ja tu ciet no "pašizolācijas ādas", ir vērts izpētīt, kā mainījies tavs uzturs kopš izolējies mājās. Atbalsti savu organismu, pārliecinoties, ka ēd dažādus augļus, dārzeņus, pilngraudu produktus, pākšaugus, riekstus un sēklas neatkarīgi no tā, vai tie ir konservēti, saldēti, svaigi vai žāvēti – der viss.

Tālāk, iedvesmojoties no diētas speciālistes Džesikas Šandas portālā "Harpers Bazaar" paustā, apkopoti pāris padomi, kā rūpēties par savu iekšējo un likumsakarīgi arī ārējo veselību pašizolācijas laikā, lai āda spīdētu un laistītos tepat aiz stūra esošajā vasarā.

Samazini uzņemtā alkohola daudzumu





Pavēro, ko un cik daudz tu dzer. Vai izolācija nozīmē, ka vari sniegties pēc glāzes (vai divām) vīna jau pirmdienā, kad parasti nogaidi līdz nedēļas nogalei? Alkohols izraisa ādas iekaisumu, tāpēc pārliecinies, ka esi lietas kursā, cik daudz izdzer, un vai nesāc ieslīgt ieradumā, kuru vēlāk varētu būt grūti izjaukt.

Foto: Shutterstock



Saldiem dzērieniem un biežai kafijas lietošanai būs līdzīga iedarbība kā alkoholam, un tie var likt ādai uzliesmot, ja tiek patērēti pārāk lielā daudzumā. Tā vietā atveldzējies un baro, mitrini ķermeni ar filtrētu ūdeni. Atceries izdzert astoņas glāzes dienā. Vienmēr kā labu atgādinājumu turi pa rokai atkārtoti uzpildāmo pudeli.

Ēd varavīksni augļu un dārzeņu





Baro ādu no iekšpuses, nodrošinot, ka ēd pietiekami daudz augļu un dārzeņu – pat ja tie ir sasaldēti – un koncentrējies uz to pievienošanu ēdienreizēm, lai uzlabotu vispārējo uzturu. Augsts šķiedrvielu saturs palīdzēs tavai gremošanas sistēmai atbrīvoties no vielām, kas var palīdzēt novērst ādas bojājumu parādīšanos.

Foto: Shutterstock

Ēd vairāk valriekstu





Lielākā daļa riekstu, tajos esošo veselīgo tauku dēļ, nāks par labu ādai, un valrieksti ir īpaši labvēlīgi, jo tajos ir daudz omega 3 taukskābju, kas nepieciešamas, lai veicinātu ādas veselīgumu. Valriekstiem piemīt pretiekaisuma īpašības, kas var palīdzēt samazināt ādas kairinājumu vai bojājumu rašanos, jo tie darbojas, lai apkarotu infekciju ādas tauku dziedzeros. Tieši valrieksti ir vieni no bagātākajiem omega-3 taukskābju avotiem.



Atmet cukurotās uzkodas





Pārmērīgs rafinēta cukura patēriņš no tādām uzkodām kā šokolāde un konfektes negatīvi ietekmēs tavu ādu (un izraisīs cukura līmeņa paaugstināšanos asinīs, liekot vēl aktīvāk sniegties pēc šīm uzkodām). Ierobežo saldās uzkodas un, ideālā gadījumā, aizstāj tās ar barības vielām bagātām alternatīvām, tostarp neapstrādātiem riekstiem un augļiem, riekstu sviestu kokteiļos, mājās gatavotām enerģijas bumbiņām un svaigiem un žāvētiem augļiem.



Ēd omega-3 taukskābes





Omega-3 taukskābes organismā darbojas kā pretiekaisuma līdzeklis, nodrošinot tavu ķermeni ar lieliskām barības vielām, kas tām vajadzīgas, lai izskatītos un justos vislabāk (vienlaikus tas ir arī superprodukts matiem un nagiem).

Pārliecinies, ka uzņem vismaz divas trīs porcijas omega-3 taukskābju nedēļā, ēdot lašus, sardīnes, anšovus, valriekstus un mandeles. Atceries, ka nav nepieciešams ļoti daudz katra no šiem produktiem, nav jāiet uz veikalu un jāiztērē visa alga. Lasis ir īpaši vērtīgs, jo tajā ir daudz veselību veicinošu uzturvielu, kas palīdz palielināt kolagēna ražošanu.

Foto: Shutterstock

Koncentrēšanās uz ķermeņa bagātināšanu ar dabīgiem, pilnvērtīgiem ēdieniem nodrošinās tam dažādus vitamīnus, minerālvielas un barības vielas, kas ir vajadzīgas, lai darbotos vislabākajā veidā, kā arī nodrošinās tīru un skaistu ādu izolācijas laikā un pēc tā.