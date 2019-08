Aptaukošanās, depresija, atkarība. Ķīmiski apstrādātas pārtikas negatīvā ietekme uz veselību

Mūsu uzturs lielā daļā gadījumu nosaka, kā mēs jūtamies un kā izskatāmies. Pārēšanās var mūs nogurdināt, kāda vairāk cukura saturoša produkta dēļ var uzmesties pinnes, vai biežas neveselīgas maltītes un mazkustīgs dzīvesveids var būt svara pieauguma cēlonis. Tāpēc ir svarīgi, sekot līdzi tam, ko ēdam, un ieslēgt kritisko domāšanu, kad stāvam pie veikala plauktiem un domājam, ko pagatavot nākamajai maltītei, jo ne viss šķietami veselīgais tāds ir arī ilgtermiņā.

Kad izdzirdam vārdus ''apstrādāta pārtika'', iedomājamies par jebkuru pārtikas produktu, kuru neesam ievākušas piemājas dārziņā, bet gan esam nopirkušas veikalā – brokastu pārslas, limonāde, sardeles, bekons, saldumi, cepumi, čipsi, gatavas maltītes, konservi u.tml. Tāpat arī, ja mums ir iespēja pašu dārzā ievākt sev nepieciešamos produktus vai kāds radinieks no savu lauku īpašuma var mums sagādāt dzīvnieku izcelsmes produktus, arī tiem, gatavojot dažādus ēdienus, būs nepieciešama kaut kāda apstrāde. Taču svarīgi ir saprast atšķirību starp mehāniski un ķīmiski apstrādātu pārtiku.

Ja no svaigiem produktiem maltīti gatavojam pašas un visu ēdiena garšas pastiprināšanai arī pievienojam pašas, tā ir mehāniskā apstrāde. Taču visbiežāk tas, ko iegādāsimies veikalā, būs apstrādāts ķīmiski, kas nozīmē, ka šiem produktiem ir pievienoti garšas vai smaržas pastiprinātāji, krāsvielas un citas ķīmiskas vielas, kas ēdienam piešķir tā garšu un kas to pēc iespējas ilgāk padara svaigu, raksta portāls ''Live Strong''. Ikdienas uzturā ļoti bieži patērējot ķīmiski apstrādātu pārtiku, palielinās risks kļūt atkarīgam no šādas pārtikas, kā arī iedzīvoties tādās veselības problēmās kā aptaukošanās, vēzis, insults, sirds slimības, pāragra nāve u.c.

Protams, zinot mūsu ikdienas steigu, ir grūti izvairīties no ātrās ēdināšanas virtuves, gatavu maltīšu iegādes piemājas pārtikas veikalā utt. Tāpat ne visiem ir iespējams iegādāties svaigus un ķīmiski neapstrādātus produktus. Taču, rūpējoties par savu veselību, ieradumam avīžu kioskā iegādāties hotdogu un skriet tālāk ikdienas darbos nevajadzētu kļūt par tavu ikdienu. Tāpēc piedāvājam iepazīties ar dažādiem riskiem, kādi draud, ja pārmērīgi savā uzturā lietojam ķīmiski apstrādātu pārtiku.

Var izraisīt atkarību

Iespējams, tas šķiet neticami vai muļķīgi, taču atkarība var rasties ne tikai no alkohola, cigaretēm vai narkotiskām vielām, bet arī no ēdiena, raksta portāls ''Medical News Today''. Cilvēkiem, kuri cieš no šīs atkarības, ēdot smadzenēs intensīvi izdalās dopamīns, kas palīdz kontrolēt baudas centrus – jo vairāk cilvēks ēd, jo piepildītāks un laimīgāks kļūst, tādējādi rodoties ēšanas atkarībai.

Ir arī vairāki pētījumi, kas parāda, ka ir cilvēki, kuriem cukurs un neveselīga pārtika uz smadzenēm iedarbojas tāpat, kā dažādas narkotiskās vielas, piemēram, kokaīns. Tādējādi cilvēki, paši to neapzinoties, nespēj pārtraukt ēst ķīmiski apstrādātu pārtiku, kas ne tikai stiprina atkarību, bet atstāj citas negatīvas sekas uz viņu veselību.