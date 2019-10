Atteikšanās no glutēna – kā tas ietekmē veselību un kam pievērst uzmanību

Atteikšanās no glutēna popularitāti iemantoja jau pirms pāris gadiem, taču tā joprojām šķiet kā sava veida modes lieta. Iemesli, kāpēc cilvēki izvēlas no tā atteikties, ir dažādi. Ir tādi, kam glutēns var radīt nopietnas veselības problēmas, tādējādi viņu izvēle to izslēgt no uztura šķiet pašsaprotama. Citiem šķiet, ka tas palīdzēs zaudēt svaru, bet vēl citi, iespējams, nemaz nezina, kas glutēns ir un kāpēc to vajadzētu no uztura izslēgt, bet ir pārliecināti – tas veselībai nāk par ļaunu.

''Viņa'' jau savulaik skaidrojusi, ka glutēns ir lipeklis, proteīns, kas atrodams labības graudos, piemēram, kviešos, rudzos un miežos. Lai gan tas nav veselībai bīstams, ir cilvēki, kam tas var sagādāt veselības problēmas, tāpēc viņiem vēlams izvairīties no produktiem, kuru sastāvā ir šī olbaltumviela.

Portāla ''Prevention'' speciālisti norāda – ja tev nav glutēna nepanesamība jeb celiakija – nav pamatota iemesla to izslēgt no ikdienas uztura, un tam nebūs nekāda pievienotā vērtībā. Taču joprojām daudzi cilvēki uzskata, ka glutēns veselībai nodara vairāk ļauna nekā laba, tāpēc nolemj pievērsties bez-glutēna uzturam. Iespējams, tu arī apsver lipekli izslēgt no sava uztura, taču pirms tam ieteicams iepazīties ar potenciālo ietekmi uz veselību un aprunājies ar speciālistu, lai uzzinātu, vai tev tas ir nepieciešams.

Turpinājumā uzzini, kā, iespējams, atteikšanās no glutēna ietekmēs tavu veselību un dzīvesveidu.

Izmaksas var kļūt lielākas

Varbūt tev ir radies uzskats, ka bez-glutēna produkti būs lētāki, taču tā nebūt nav, un tavs maciņš varētu būt pirmais, kas izjutīs pārmaiņas tavā uzturā. Tas tāpēc, ka tādi bez-glutēna produkti kā pasta, cepumi, krekeri u.tml. maksā vidēji 139 procentus vairāk nekā to līdzinieki – uz kviešu bāzes ražoti produkti. Izmaksas ir dārgākas, jo ražotājiem nepieciešams izmantot īpašus graudus, kā arī būtiski atšķiras ražošanas process.