Atteikšanās no ogļhidrātiem – kā tas ietekmē veselību un vai tā iespējams zaudēt svaru

Nomest svaru un samazināt savu vidukļa apmēru vēlas ikviens, kurš nav apmierināts ar kādu lieku tauku kroku uz sava ķermeņa. Lai no apaļumiem atbrīvotos, šobrīd zināmu popularitāti ir ieguvušas vairākas diētas, kas paredz uzturu ar zemu ogļhidrātu saturu. Taču jaunums ir tāda uztura ierobežošana, kas no tā pilnībā izslēdz ogļhidrātu saturošus produktus.

Pirmajā brīdī varētu šķist, ka jebkas, kas palīdz atbrīvoties no liekā svara, nāks tikai par labu, un to ir vērts izmēģināt. Taču, lai arī, cik vilinošs nebūtu solis tuvāk savam ideālajam svaram un auguma aprisēm, vispirms nepieciešams iepazīties ar riskiem, kādi pastāv gadījumā, ja no uztura kaut ko izslēdz. Svarīgi arī zināt, ka vēl nav veikti tādi pētījumi, kas apzinātu pilnīgi visas blakusparādības, kas rodas, piekopjot diētu, kas paredz maksimālu ogļhidrātu izslēgšanu no ikdienas uztura.

Lai tu, dzenoties pretim vēlmei par visām varītēm kļūt slaidākai, nesabojātu savu veselību un patiesi iegūtu sev vēlamo rezultātu, piedāvājam iepazīties ar riskiem, kādi draud, ja esi nolēmusi no sava uztura izslēgt ogļhidrātus, un uzzini patieso iemeslu, kāpēc šāda diēta var samazināt svaru.