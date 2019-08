Augļi, no kuriem izvairīties, slimojot ar cukura diabētu

Cukura diabēts ir viena no izplatītākajām slimībām visā pasaulē, un liela daļa cukurslimības slimnieku nemaz nenojauš, ka ar to sirgst. Bet, ja diagnoze ir skaidra, zināmi ir arī ierobežojumi, kas jāievēro, lai veselības stāvoklis nepasliktinātos. Un viens no tiem ir dienas laikā atļautais cukura daudzums.

''Viņa'' jau savulaik rakstījusi, ka dienas cukura norma veselam cilvēkam ir tik vien kā 50 grami, kas šķiet salīdzinoši maz, un tāpēc ir ļoti viegli to pārsniegt. Jau izdzerot vienu limonādes pudeli, dienas norma ir izsmelta, taču nav garantijas, ka kādā brīdī dienas laikā negribēs arī apēst šokolādes tāfelīti vai nobaudīt citu saldu našķi. Iespējams, tev šķiet, ka tādā gadījumā veselīgāk ir ēst augļus, taču arī tajos var būt liels daudzums cukura.

Ja tu slimo ar cukura diabētu, tu noteikti seko līdzi savam cukura patēriņam, taču, ja esi nolēmusi dienas normu iztērēt, ēdot augļus, iespējams, ir grūti apstāties un neapēst vairāk nekā vēlams. Lai tu neriskētu ar savu veselības stāvokli, iedvesmojoties no portāla ''Taste of Home'', piedāvājam uzzināt, no kuriem augļiem vajadzētu atteikties vai vismaz samazināt to patēriņu, ja slimo ar cukura diabētu.

Ananass. Jau iekožoties sulīgā ananasa gabaliņā un jūtot tā saldo garšu, vari apjaust, ka auglī ir daudz cukura. Vien pāris ananasa gabaliņi var saturēt aptuveni 16 gramus cukura.

Saldinātas dzērvenes. Svaigās dzērvenēs ir mazs cukura daudzums – krūzīte dzērveņu satur vien četrus gramus cukura. Taču, ja tās tiek izžāvētas un tām pievieno cukuru, sarkanās ogas vairs nav veselīgs našķis cukura diabēta slimniekiem.

Rozīnes. Rozīnes, iespējams, daudziem ne visai iet pie sirds, taču tās ir atrodamas dažādos riekstu un žāvētu augļu maisījumos, un tās ir lielisks našķis, kas noder dienās, kuras tiek pavadītas steigā. Bet, ja tu slimo ar cukura diabētu un seko līdzi savam dienas laikā uzņemtajam cukura daudzumam, ar to ēšanu tev nevajadzētu pārspīlēt, jo viena krūzīte rozīņu satur aptuveni 115 gramus cukura.

Mandarīni. Šis auglis pavisam noteikti ir gada auksto mēnešu karalis un tiek izpirkts uzreiz, kolīdz parādās veikalu augļu stendos. Taču diabēta slimniekiem ar mandarīnu ēšanu vajag piebremzēt, jo divi mandarīni var saturēt vairāk kā 20 gramus cukura.

Mango. Iespējams, tu esi iecienījusi mango, taču, slimojot ar cukurslimību, augļa ēšanu atstāj svētku dienām vai eksotiskiem ceļojumiem, jo viens mango var saturēt līdz 50 gramiem cukura.

Ķirši. Pavasarim pārvēršoties par vasaru, uzreiz steidzam uz tirgu vai piemājas dārzu, lai no koka ievāktu saldos augļus. Bieži gadās, ka bļodiņa ķiršu jau pēc neilga brīža ir tukša, jo ar pāris ogām nepietiek. Tomēr apzinies mēru, jo viena krūzīte ķiršu satur aptuveni 20 gramus cukura.

Kivi. Šis auglis pavisam noteikti liek sajusties kā eksotiskā salā un ir gards našķis starp ēdienreizēm. Taču, slimojot ar cukura diabētu, apzinies robežu – viena krūzīte ar sagrieztiem kivi gabaliņiem var saturēt aptuveni 16 gramus cukura.