Baltais drauds. Kā veselību ietekmē pārmērīgs cukura patēriņš

Neticami, bet, izdzerot vienu limonādes pudeli, cukura limits dienā tiks izsmelts. Bet, ja vēl pa dienu kārojas kāda šokolādes batoniņa vai bulciņas? Sarunā ar dietologu Andi Brēmani noskaidrosim, vai cukurs vispār ir vajadzīgs, un ko tas spēj nodarīt mūsu ķermenim, ja tiek uzņemts par daudz.

Pēc kārtīgi ieturētas maltītes bieži vien sagribas apēst kādu saldumu. Tas it kā būtu pieņemami, taču, ja dienā tiek iedzerta tēja vai kafija, kam pievienotas pāris karotītes cukura, tad jāatgādina, ka dienas cukura norma ir tik vien kā 50 grami. "50 grami, sanāk gandrīz 10 tējkarotes, liekas daudz, bet, ja izdzer vienu limonādes pudeli, tad vidēji tur sastāvā ir 10 procenti cukura. Līdz ar to dienas norma ir izsmelta. Šobrīd, domājot par pasaules mēroga problēmu saistībā ar cilvēku pārmēra aptaukošanos, Pasaules Veselības organizācija informē par to, ka dienā vajadzētu uzņemt tikai piecus procentus cukura. Nebūtu vēlams šo normu pārsniegt," pauž Brēmanis.

Ikdiena katram cilvēkam var būt citādāka. Tas var būt aktīvs dienas ritms, kurā ietilpst sports, bet tas var būt arī mierīgs ritms, kad cilvēks savu lielāko dienas daļu pavada sēdus. Šīs divas lietas nosaka, cik daudz cukura mums būtu ieteicams uzņemt dienā. Speciālists skaidro: "Parasti mūsdienās cukuru patērē par daudz. Pārtikas ražotāji liek cukuru visur – limonādēs, saldinātos jogurtos, konditorejas izstrādājumos un pat dažādās mērcēs. No šāda viedokļa, ja šādu pārtiku izmantojam, tad viennozīmīgi cukura ir par daudz. Bet, ja runa ir par augļiem, ogām, arī tur būs iekšā cukurs, bet tā būs saharoze, glikoze un citi cukuri. Augļos, atšķirībā no bulciņām, būs arī vitamīni, minerālvielas un šķiedrvielas, tas nebūs rafinētais cukurs. Cukuri kā tādi ir viena no uztura sastāvdaļām. Ēdot mēs jau uzņemam cukuru, līdz ar to ir jādomā, vai ir vēl vajadzība to uzņemt papildus."

Speciālists uzsver, ka cukurs nav inde, bet gan labs medikaments, atbilstošajā brīdī it īpaši. "Problēma ir cukura pārmērība. Latvijā tā pastāv jau aptuveni pēdējos 50 gadus. Šobrīd cukurs pieejams visur un visādos veidos, agrāk tā tomēr nebija," skaidro dietologs.

Kā liecina portāls "Healthline", pārmērīga cukura lietošana var izraisīt tādas veselības problēmas kā aptaukošanos, akni, diabētu un citas, tajā skaitā arī enerģijas trūkumu. Produkti, kuru sastāvā ir cukurs, bet kuriem nav olbaltumvielu, šķiedrvielu vai tauku, izraisa īslaicīgu enerģijas pieplūdumu, kam seko strauja cukura līmeņa pazemināšanās asinīs. Pārtikas produkti ar augstu cukura daudzumu strauji palielina cukura līmeni asinīs, kā rezultātā palielinās enerģija. Pēc tam strauji palielinās insulīna līmenis, tāpēc šis enerģijas līmeņa pieaugums ir īslaicīgs.

"Ja ir akne, tad ir ļoti stingri jāseko līdzi salduma patēriņam. Ja pēc ēdienreizes vēlamies apmierināt savas garšas kārpiņas ar kaut ko saldu, tas ir normāli. Bet ar šo saldumu nevajag apjomīgi veidot savu ēdienkarti," skaidro Brēmanis.

Ja jūti, ka tomēr ikdienā lieto par daudz cukura saturošu produktu, ir vērts sākt domāt par tā samazināšanu savā uzturā. Speciālists min, ka cukura lietošana ir pieradums, to var izmainīt. "Tas ir jādara pamazām un pakāpeniski. Piemēram, ja pie tējas vai kafijas pievieno trīs tējkarotes cukura, var pamazām pāriet uz divām, bet vēlāk uz vienu tējkaroti vai nepievienot cukuru nemaz. Pēc tam jau vairs pats nemaz nepamana, ka vairs neliek cukuru klāt. Kāre kaut ko saldu uzņemt ir tad, kad cilvēks nav ēdis. Piemēram, nav pusi dienas ēdis, tad ierauga bulciņu un ļoti vēlas to apēst. Svarīgi ir laikā kārtīgi paēst."

Saskaņā ar eksperta viedokli un portāla "Healthline" informāciju, ieteikums cilvēkiem, kuri ikdienā aizraujas ar cukura lietošanu, būtu vēlams izveidot ieradumu pakāpeniski samazināt cukura daudzumu. Jāatceras regulāri ieturēt ēdienreizes, kā arī izvairīties no saldinātajiem dzērieniem un pusfabrikātiem.

