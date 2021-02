Beztauku mērces un brokastu pārslas – kādi pārtikas produkti netīk sirds veselībai

Sirds un asinsvadu slimības joprojām ir viens no izplatītākajiem nāves cēloņiem Latvijā. To attīstībā liela nozīme ir dažādām dzīvesveida izvēlēm, tostarp uzturam. Kā izrādās, ir pārtikas produkti, par kuriem ierasts domāt kā veselīgiem, taču patiesībā tie var nodarīt vairāk posta nekā labuma. Kas tie ir? Par to raksta turpinājumā!

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tas, kas atrodas uz tava šķīvja, var palīdzēt (vai tieši otrādi – kaitēt) tavas sirds veselībai. "Sirdij draudzīgā pārtikā ir barības vielas, kuras, kā pierādīts, sniedz labumu sirds un asinsvadu sistēmai vai arī samazina sirds slimību attīstības risku, pazeminot "sliktā" holesterīna un asins triglicerīdu līmeni, kontrolējot svaru un uzlabojot jutību pret insulīnu," skaidro uztura speciāliste Ranija Beiteineha.

Omega-3, kālijs, kalcijs, magnijs, šķiedrvielas, fitoelementi un antioksidanti šajās kategorijās nopelna visaugstākās atzīmes, līdz ar to – Vidusjūras diēta varētu būt labākā izvēle tiem, kas seko līdzi savas sirds veselībai. Kas ir būtiski – zinātne atbalsta šo pieņēmumu. Ēdienkarte, kas koncentrēta ap pilngraudu produktiem, riekstiem, pupiņām, kā arī nedaudz piena un sirdij veselīgo tauku, var palīdzēt mazināt sirds un asinsvadu slimību risku par aptuveni trešdaļu, tā noskaidrots 2016. gadā veiktā pētījumā.

Tādā gadījumā – kāds uzturs ir kaitīgs sirds veselībai? Turpinājumā, iedvesmojoties no "Good Housekeeping", esam apkopojuši sarakstu ar produktiem, kurus labāk izslēgt no savas ēdienkartes.

Hotdogi



Auksti gaļas izstrādājumi (ar dažiem izņēmumiem) lielākoties nav draudzīgi sirds veselībai, un tas attiecas arī uz iemīļotajām uzkodām – hotdogiem. "Hotdogu maizē un desās var būt daudz piesātināto tauku. Pat ja norādīts, ka ir "zems tauku saturs", mēdz būt pievienots liels daudzums sāls. Taču, kā zināms, ir būtiski pievērst uzmanību sāls uzņemšanai, jo lielāks nātrija daudzums uzturā bieži vien ir saistīts ar paaugstinātu asinsspiedienu," stāsta Baiteineha.



Veikalā gatavota putna gaļa



Tas pats attiecas arī uz lielveikalā pagatavotu putna gaļu, ja iegādājies to jau marinādē, ar garšvielām un apceptu ādu. Visbiežāk tā satur krietni vairāk nātrija un piesātināto tauku nekā mājas gatavotās maltītēs. Tā vietā centies putna gaļu pagatavot pati – tā skaidri zināsi, kas tai pievienots.



Kečups



Ir pienācis laiks izvērtēt savu iemīļotāko mērču plauktiņu, jo daudzos veikalos nopērkamajos produktos ir pievienots cukurs un/vai nātrijs. "Kečupā arī ir ļoti daudz nātrija," teic kardiologs Huans Riviera. Vien divās ēdamkarotēs sarkanās mērces in 320 miligrami nātrija hlorīda – 14 procenti no ikdienā ieteicamās devas. Turklāt, bieži vien ir pievienoti pat astoņi grami cukura uz vienu ēdamkaroti.



Galda sāls



Apmēram 70 procenti no kopējā nātrija pāteriņa veido pārtikas produkti, kuros tas ir pievienots klāt jau ražošanas procesā. Vēl 15 procenti ir dabiski atrodams sastāvdaļās, kas nozīmē, ka paliek vēl apmēram 15 procenti nātrija, ko pievienojam klāt maltītēm paši. Lai uzturā nebūtu pārāk daudz sāls, pacenties no tā nedaudz atradināties. Ja seko līdzi konkrētām receptēm, centies pievienot vien pusi no paredzētā sāls daudzuma. Vēl viens ieteikums – neturi sāls trauciņu uz galda. Tas radīs vien lieku kārdinājumu pievienot papildu sāli, kaut tas, visticamāk, nav nepieciešams.

Salātu mērces ar samazinātu tauku saturu



Šis pārtikas produkts ir drauds sirds veselībai, jo tas visbiežāk satur lielu daudzuma cukura un sāls, skaidro uztura speciāliste Sūzana Fišere. "Kad atņem taukus, parasti pievieno cukuru, lai saglabātu garšu un tekstūru," viņa atklāj. Tas vien, ka produktā ir maz tauku vai kaloriju, nepadara to par veselīgu. "Es iesaku saviem klientiem pievērst uzmanību ne tikai makroelementiem. Pat ja tos uzņem atbilstošā daudzumā, var veidoties konkrētu uzturvielu deficīts, tāpēc pievērs uzmanību šādiem jautājumiem: vai ogļhidrātu avoti ir apstrādāti, vai tajos ir maz šķiedrvielu? Vai olbaltumvielas ir liesas? Vai tauki ir sirds veselībai draudzīgi?"



Uzkodas bez tauku satura



Vēl sliktāk par pārtikas produktiem ar samazinātu tauku saturu ir produkti, kuros tauku nav itin nemaz. "Šādus iepakotus pārtikas produktus bieži reklamē kā veiksmīgu izvēli cilvēkam, kurš vēlas zaudēt svaru un uzturēt veselīgu dzīvesveidu," teic Fišere. Taču tā nav. Izvairies no jebkura produkta, kurš nesatur taukus, jo tādā gadījumā šo iztrūkumu visbiežāk kompensē cukurs. "Izlasi pārtikas produktu etiķetes un sastāvdaļu sarakstu, lai noteiktu, vai daudzie tauku grami ir aizstāti ar cukuru. Daudzi dabiskie tauku veidi ir veselīgi un veicina sāta sajūtu, kas ilgtermiņā var mazināt tieksmi pārēsties," viņa turpina.



Brokastu pārslas



Noteikti pievērs uzmanību savu iemīļoto brokastu pārslu sastāvdaļu sarakstam. Ja vienā porcijā ir vairāk nekā astoņi grami cukura, izvairies no tām. "Agrāk uzskatīja, ka tauki ir lielākais uztura bieds. Tomēr tagad liela daļa ekspertu ir vienisprātis, ka uzturs ar augstu pievienotā cukura daudzumu var būt tikpat liels drauds, veicinot aptaukošanos, iekaisumu, paaugstinātu holesterīna līmeni un cukura diabētu – tie, turklāt, visi ir sirds slimību riska faktori," uzsver Baiteineha.



Piena alternatīvas



Ne visi riekstu pieni ir vienādi. "Aromatizēti un saldināti piena aizstājēji nu jau ir iekarojuši lielveikalu plauktus, tāpēc var būt grūti izvēlēties veselīgāko variantu," skaidro Fišere. Viņa iesaka priekšroku dot sirds veselībai draudzīgiem riekstu pieniem, piemēram, nesaldinātam mandeļu pienam. Dažādi papildinājumi, piemēram, šokolādes vai vaniļas aromatizētāji, var būtiski palielināt kaloriju daudzumu.