Cilvēki tavā dzīvē, kas liek tev pieņemties svarā. Kā no tā izvairīties

Ļoti iespējams, tavi draugi un ģimenes locekļi būs tie, kas tev palīdzēs nepadoties un būs kopā ar tevi ceļā uz slaidāku figūru. Taču atšķirīgi pētījumi rāda, ka, ēdot ar kādu kopā, cilvēks var apēst par 33 procentiem vairāk nekā ēdot viens. Tāpat ir arī dažādi gadījumi, kur, esot laimīgās attiecībās, partneri pieņemas svarā.

Lai tavi tuvinieki, paši to neapzinoties, neliktu tev audzēt svaru, iepazīsties ar portāla ''Health'' ieteikumiem, kā turpināt izbaudīt maltītes kopā ar citiem, bet nepieņemties svarā.

Kopā ar savu partneri

Pētnieki lēš, ka risks aptaukoties ir par 37 procentiem lielāks tiem partneriem, kuru mīļotajam jau ir liekā svara problēmas. Lai samazinātu risku aptaukoties, tev un tavam partnerim ir jādarbojas, kā komandai – ja nepieciešams, tad katra maltītes (tas, ko ēdīsi tu, un tas, ko ēdīs tavs partneris) pat jāatdala, lai kādam nerastos kārdinājums panašķēties vairāk nekā, iespējams, vajadzētu. Tāpat, ja esat sagatavojuši kādu uzkodu plati vai kādu našķi, neatstājiet to viesistabā uz galda, bet gan virtuvē – lai kaut ko apēstu, būs obligāti jādodas uz virtuvi, bet cilvēks pēc dabas ir slinks, tāpēc, iespējams, daudz turp un atpakaļ nestaigās. Tāpat ne velti dažkārt saka – ''No acīm prom, no sirds laukā.'' Ja tev visu laiku acu priekšā nestāvēs našķi, tev neradīsies kārdinājums kaut ko apēst.

Ar draugiem

Līdzīgi, kā ar dzīvesbiedru, arī tad, ja kāds tavs draugs cieš no aptaukošanās, pētījumi rāda – iespēja, ka arī tev varētu rasties šādas problēmas, palielinās par 57 procentiem. Pētnieki lēš, ka draugu starpā bieži novērojama tendence, kad viens, to neapzinoties, novēru otru un seko viņa piemēram – tu redzi, kā draudzene pusdienās pasūtījusi burgeru ar frī kartupeļiem, ļoti iespējams, arī tu padosies kārdinājumam. Tāpēc, ja ar draudzenēm dodaties kopīgās pusdienās, izvēlies salātus vai, ja iespējams, lielāku porciju sadaliet uz divi.

Ar kolēģiem

Kopīgas pusdienas ar kolēģiem var palīdzēt uzlabot jūsu savstarpējās attiecības, taču tās var arī būt drauds tavam uzturam. Ir pētījumi, kas parāda, ka, pusdienojot kopā ar septiņiem un vairāk cilvēkiem, iespējams apēst pat par 96 procentiem vairāk kā apēstu, ēdot viens. Lai izvairītos no jau iepriekš minētā kārdinājuma, pasūtīt kaut ko, ko iecerējis ēst kāds cits, jau laikus apskati ēdienkarti un, viesmīlim atnākot pie jūsu galdiņa, esi pirmā, kas nosauc savu pasūtījumu. Tā, iespējams, tu pamudināsi kādu kolēģi sekot tavam piemēram.