Ēst gudrāk, nevis mazāk – triki vieglākai liekā svara zaudēšanai

Uzturs un ēšanas paradumi ir ļoti būtisks faktors, runājot par aptaukošanos un atbrīvošanos no liekā svara. Cilvēk mēdz uzskatīt, ka, lai iegūtu laidu ķermeni, nepieciešams vienkārši ēst mazāk. Bet svarīgi ir ne tikai tas, cik daudz tiek ēsts, bet arī – kas tiek ēsts. Turklāt badošanās un kaloriju deficīts ilgtermiņā labus rezultātus nenesīs, jo, atsākot ēst tāpat kā iepriekš, svars atgriezīsies. Tāpat jāatceras, ka badošanās var būt pirmais solis uz nopietniem ēšanas traucējumiem.

Ja vēlies būt vesela un justies labi, protams, liekais svars var būt šķērslis, jo veicina dažādu veselības problēmu attīstīšanos. Iedvesmojoties no "Women's Health" un "Web Md", piedāvājam iepazīties ar vairākiem vienkāršiem paradumiem un ieteikumiem, kas palīdzēs ēst veselīgāk un izvairīties no svara pieauguma. Tie var sniegt arī nozīmīgu devumu mēģinājumos atbrīvoties no kāda kilograma.

Tiecoties pēc slaidāka auguma, tomēr der paturēt prātā, ka ļoti daudziem cilvēkiem, kas cenšas notievēt, tas nebūt nav vajadzīgs. Šeit tu vari izrēķināt savu ķermeņa masas indeksu un iegūt vismaz aptuvenu priekšstatu par to, vai tavs svars atrodas normas robežās.