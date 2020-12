Gribot labu, nodari ļaunu. Bīstamā apsēstība ar veselīgu uzturu – ortoreksija

Lai cik dīvaini tas neizklausītos, dažkārt arī pārlieku veselīgs dzīvesveids var izrādīties kaitīgs. Sociālie mediji lielā mērā ir radījuši pārmērīgu vēlmi sekot dažādiem ideāliem kā izskatā, tā arī dzīvē kopumā, kas paver vietu ortoreksijai – ēšanas traucējumiem, kam raksturīga apsēstība arī "veselīgu uzturu". Lai gan statistikas par to, cik izplatīta ir ortoreksija, ir gaužām maz, jo ir visai grūti noteikt robežu starp vienkārši veselīgu ēšanu un ēšanas traucējumiem, tomēr nevar noliegt, ka šī saslimšana kļūst arvien izplatītāka.

Cilvēkiem ar ortoreksiju piemīt neveselīga interese par tīru un veselībai draudzīgu uzturu. Kaut arī veselīgs dzīvesveids vienmēr ir ieteicams, cilvēki ar ortoreksiju tik ļoti pievēršas "pareizai" ēšanai, ka viņu fiziskā un garīgā labklājība tā ietekmē sāk ciest. Skaidrs, ka ne vienmēr ir viegli sevī atpazīt problēmu, tāpēc, iedvesmojoties no "Psychology Today", esam apkopojuši desmit signālus, kuri liecina, ka tev, iespējams ir ortoreksija.

Ortoreksija parasti ir grūtāk atpazīstama nekā citi ēšanas traucējumi, jo tā sākas ar šķietami pozitīvu mērķi – ēst veselīgi. Tomēr, kad "tīra ēšana" kļūst par apsēstību, tas jau var būt bīstami. Cilvēki, kuriem ir ortoreksija, ļoti koncentrējas uz ēdiena kvalitāti, īpašām sastāvdaļām vai veselīgām tendencēm, kuras vērojamas apkārt, it īpaši sociālajos tīklos. Laika gaitā veselīgais dzīvesveids kļūst par dzīves centru, kas sāk traucēt personīgo, sociālo un darba dzīvi.

Ēdiens kontrolē tavas emocijas

Kad cilvēks kļūst apsēsts ar saviem ēšanas paradumiem, viņa emocijas sāk balstīties šajā apsēstībā. Tev, iespējams, ir kādi noteikumi, kurus tu ievēro un kas kontrolē tavu pašsajūtu. Ja tu ciet no ortoreksijas, visticamāk, izjūti emocionālu satricinājumu, ja gadās pārkāpt kādu no sev izvirzītajiem noteikumiem. Savukārt, ja izdodas pildīt noteikto, izjūti prieku un virspusēju laimi. Laika gaitā tavas emocijas kļūst atkarīgas tikai no taviem ēšanas paradumiem.

Tu vērtē citus pēc viņu ēšanas paradumiem

Tā kā tu esi pārņemta ar ideju par veselīgu ēšanu, tev varētu būt grūti redzēt, ka tuvinieki dzīvo citādāk. Cilvēki ar ortoreksiju mēdz vērtēt savu ģimeni un draugus pēc to ēšanas paradumiem un dzīvesveida, un nereti pat rodas vēlme ierobežot savu socializēšanos, lai izvairītos no iespējas atrasties tuvumā "netīram" ēdienam vai cilvēkiem, kuri savā dzīvē nav ieviesuši tādus pašus noteikumus. Apkārtējo vērtēšana ir veids, kā sajusties labākam un pārākam par citiem, un reizē tas kalpo arī kā attaisnojums, kāpēc norobežoties no saviem tuviniekiem.

Tu ieguldi daudz darba, lai īstenotu "veselīgu" dzīvesveidu

Ja ciet no ortoreksijas, visticamāk, no sava uztura izslēdz virkni produktu, kurus neuzskati par pietiekami labiem. Vienlaikus tu arīdzan pieliec daudz pūļu, lai izpildītu sev noteiktās vadlīnijas. Iespējams, tev var rasties neracionālas bažas par to, kādos veidos drīkst pagatavot ēdienu, cik "tīram" tam ir jābūt un tamlīdzīgi. Visticamāk, tu arī pavadi ļoti daudz laika, plānojot, pētot un gatavojot maltītes. Cenšoties īstenot šo dzīvesveidu, tu attālinies no citiem dzīves aspektiem.

Tu izvairies ēst citu pagatavotu ēdienu

Cilvēkiem ar ortoreksiju ir būtiski izjust kontroli pār savu uzturu, tāpēc viņi ir apsēsti ar sastāvdaļu un pagatavošanas veida izvēli. Tas savukārt var nozīmēt, ka cilvēks sāk atteikties no citu gatavota ēdiena, tostarp ēšanas restorānā, jo nekas nav gana labi.

No tava uztura pazūd konkrēti pārtikas produkti un grupas

Cenšoties īstenot pēc iespējas veselīgāku uzturu, tu atsevišķas pārtikas produktu grupas izslēdz no savas ēdienkartes pilnībā. Viss, ko tu uzskati par necienīgu tavam "veselīgajam" dzīvesveidam, vairs netiek iekļauts maltītēs. Iespējams, tu kļūsti apsēsta, pārbaudot etiķetes un sastāvdaļas ikkatram pārtikas produktam.

Tu izjūti bailes, kas saistītas ar pārtiku un slimībām

Ortoreksijas ietekmē ir milzīgas bailes būt neveselīgam un zaudēt kontroli pār savu veselību. Ja pamani, ka pārmērīgi daudz domā par dažādām slimībām, infekcijām (daudzi, piemēram, izjūt bailes saindēties) un tamlīdzīgi, ir vērts padomāt, vai tava apsēstība nav saistīta ar ēšanas traucējumiem.

Tu pavadi daudz laika sociālajos medijos

Mūsdienu pasaule rada nereālus ideālus – gan attiecībā uz svaru, gan ķermeņa tēlu, gan arī dzīvesveidu. Ir itin viegli salīdzināt sevi ar miljoniem citu cilvēku. Šis jautājums ir sevišķi aktuāls jaunāko paaudžu vidū, jo ļoti daudzi pusaudži izmanto neveselīgus svara kontroles mehānismus. Tie, kam ir ortoreksija, ļoti cenšas sasniegt sociālajos medijos atspoguļoto ideālu. Svarīgi ir saprast, ka cilvēks, kurš cieš no ortoreksijas, nedzenas pēc perfekta ķermeņa, bet gan drīzāk pēc idejas par veselīgu dzīvesveidu. Daudzi priekšstatus par veselīgu uzturu gūst tieši sociālajos medijos, uzklausot savu iedvesmotāju pieredzi, kas, saprotams, ne vienmēr ir ieteicama un veselībai draudzīga.

Tavas emocijas mainās cikliski

Kā jau minējām iepriekš – ortoreksijas ietekmē uzturs sāk kontrolēt cilvēka emocijas, un līdz ar to biežāk ir novērojamas garastāvokļa izmaiņas. Cilvēks uz brīdi jūt kaunu, kas drīz vien pāriet eiforiskās izjūtas (ja vien, protams, ir izdevies izpildīt sev izvirzītos noteikumus). Jo nomāktāk cilvēks ar ortoreksiju jūtas, jo tālāk viņš ir gatavs iet, lai atgūtu laimes sajūtu, kas savukārt rada vēl lielāku apsēstību.

Ja novēro kādu no iepriekš minētājām pazīmēm, apsver domu vērsties pie ēšanas traucējumu speciālista, kurš varētu sniegt tev nepieciešamo atbalstu un palīdzību. Nevar noliegt, ka uzturam ir milzu nozīme ikviena cilvēka dzīvē, taču tam nevajadzētu kļūt par dzīves centru, ap kuru grozās itin viss pārējais.