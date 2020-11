Iespējams, pat nenojaut – pārtikas produkti, kas rada nogurumu

No rīta pamosties, sagatavojies turpmākajai dienai un, protams, pamielojies ar gardām un sātīgām brokastīm. Kamēr nonāc līdz darbam, acis jau atkal miegā krīt ciet un prātā skan tik viena doma: "Ātrāk mājās, ātrāk gulēt!" Kāpēc tā? Izrādās, ka ir pārtikas produkti, kas var izraisīt nogurumu. Pat to lasi raksta turpinājumā!

Ikvienam ir gadījies apēst pārāk daudz, un pēc tam izjust milzu nogurumu. Galu galā – tieši tāpēc diendusas šķiet viskārdinošākās tūliņ pēc pusdienām. Taču gadās arī tā, ka, apēdot kaut ko šķietami labu un veselīgu, turklāt arī normālas porcijas izmērā, acis tik un tā sagurumā līp ciet. Šeit pie vainas, visticamāk, ir pārtikas produkti, kas var veicināt nespēka veidošanos, un, iedvesmojoties no "Huff Post", esam apkopojuši sarakstu ar šiem produktiem, kuri kārdina ieslīgt miegā pat tad, ja diena vēl ir tikai pusē.

Makaroni

Jā, ogļhidrāti var dod enerģijas lādiņu, bet "rafinētu ogļhidrātu, piemēram, makaronu lietošana var izraisīt cukura līmeņa paaugstināšanos asinīs, kam seko insulīna līmeņa pazemināšanās, kas savukārt var izraisīt nogurumu un nespēku", teic uztura speciāliste Pamela Pīka. Tas pats attiecas arī uz baltmaizi, konditorejas izstrādājumiem, smalkmaizītēm un dažādiem pārstrādātiem pārtikas produktiem. "Augstais miltu un cukura saturs šajos produktos izraisīs miegainību," uzsver Pīka.

Banāni

Banāni ir labi pazīstami galvenokārt ar tajos esošo bagātīgo kālija daudzumu, kas palīdz nervu darbībai un sirds veselībai, taču dzeltenajos augļos ir arīdzan daudz magnija. Organismam vērtīgā minerālviela veicina labu miegu, tāpēc nav pārsteigums, ka tā var radīt arī nogurumu. Marks Hīmans, "UltraWelness" centra dibinātājs, magniju pat dēvē par "minerālvielu, kas nomierina".

Sarkanā gaļa

Sarkanā gaļa ir vērtīgs dzelzs avots, kas kopumā rada vairāk enerģijas, bet tajā ir arīdzan augsts tauku līmenis. Produkti ar augstu tauku saturu, piemēram, sarkanā gaļa, piena produkti, krēmveida mērces un tamlīdzīgi var radīt nespēku. "Tas ir tāpēc, ka taukus organismam ir grūtāk pārstrādāt, un šis process ir krietni sarežģītāks nekā ar citām uzturvielām," skaidro Pīka. "Tādēļ, lai pārstrādātu taukus, ķermenim ir jāizmanto vairāk enerģijas, kas savukārt izraisa nogurumu."

Ķirši

Ķiršos ir atrodams dabiskais melatonīns – hormons, kas, kā zināms, uzlabo miega kvalitāti, tāpēc sulīgās ogas ir lieliski piemērotas vakara stundām, bet ne dienas laikā. "Ķirši, ja tos uzņem regulāri, var pat palīdzēt atjaunot dabisko miega ciklu un regulēt ķermeņa diennakts ritmu," teic Pīka. Kas attiecas uz ķiršu sulu, kura kļūst arvien populārāka, pētījums atklāj, ka pieaugušajiem, kuri cīnījās ar hronisku bezmiegu, divas reizes dienā izdzerta glāze ķiršu sulas, palīdzēja nedaudz mazināt problēmas nopietnību.

Lasis

Lasis ir lielisks olbaltumvielu un omega-3 taukskābju avots, tomēr lasis un dažas citas zivis, piemēram, paltuss ir bagātas ar B6 vitamīnu, ko organisms izmanto melatonīna, miega hormona, ražošanai, uzsver uztura speciāliste. "Ja kādam ir maz enerģijas ikdienā un ja ir vēlme saglabāt maksimālu enerģiju un koncentrāciju, lasi ir ieteicams ēst vakarpusē, kad to var efektīvi izmantot kā "nomierinošu" līdzekli. Tas pats attiecas uz paltusu."

Kāposti

Tici vai nē, bet "salātiem piemīt nomierinošas īpašības, kas ietekmē smadzenes līdzīgi kā opioīdi", atklāj Pīka. Tie satur laktucīnu, kam, kā pierādīts uz pelēm, ir nomierinoša un sāpju mazinoša iedarbība.

Cepts ēdiens

Kad ēdienu cep eļļā, to parasti karsē ļoti augstā temperatūrā, un līdz ar to rodas kaitīgi brīvie radikāļi. Kad šos brīvos radikāļus uzņem ar ēdiena palīdzību, tie var organismā veicināt iekaisumu veidošanos, kā arī izraisīt nogurumu. Ja tomēr vēlies mieloties ar kraukšķīgām maltītēm, priekšroku dod tādām, kas pagatavotas cepeškrāsnī. Ja ir iespēja, izvairies arī no eļļā ceptiem saldumiem, piemēram, komerciāli ražotiem virtuļiem.

Pārtikas produkti, kas satur hidrogenētas eļļas

Izvairīties no šīm eļļām nav vienkārši, jo tās ir atrodamas šķietami visur: margarīnā, konfekšu batoniņos, kūku maisījumos, pārstrādātos pārtikas produktos un pat "nevainīgos" kafijas krēmos. Taču – tāpat kā cukurs –, hidrogenētās eļļas veicina iekaisumu veidošanos organismā, kas var radīt nespēku.

Kādi pārtikas produkti rada enerģiju?

Vispirms – priekšroku dod neapstrādātiem pārtikas produktiem. Kaut arī siera burgers un frī kartupeļi, nenoliedzami, ir kārdinošs variants, to uzturvērtība ir zema. Pārstrādātos pārtikas produktos ir daudz konservantu, piedevu, nātrija un mākslīgu sastāvdaļu, kas var radīt nogurumu, raksta "Health Line". Savā ēdienkartē pacenties iekļaut arī svaigus augļus un dārzeņus. Jo svaigāks ir ēdiens, jo vairāk barības vielu tas satur. Atšķirībā no pārstrādātiem pārtikas produktiem, kuriem ir ilgāks derīguma termiņš, svaigos pārtikas produktos ir daudz vērtīgo uzturvielu. Kas ir būtiski – sezonāli augļi un dārzeņi ir nogatavojušies dabiski, un tādējādi nav nepieciešamības izmantot kādas mākslīgas metodes.