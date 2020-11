Kas par daudz, tas par skādi! Veselīgi pārtikas produkti, ar kuriem nepārspīlēt

Skaidrs, ka labas veselības pamatā ir veselīgs uzturs, un diezin vai kādam ir noslēpums, ka roltonu, čipsu un šokolādes batoniņu iekļaušana ikkatrā maltītē nav vēlama. Taču dažkārt, pat ēdot veselīgi, varam savam ķermenim nodarīt postu, jo teiciens "kas par daudz, tas par kādi" ir attiecināms arī uz šķietami veselībai draudzīgiem produktiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Mēs dzīvojam laikā, kad pārtikas klāsts ir milzīgs un ir pieejami ļoti daudzi un dažādi veselīgi pārtikas produkti, tomēr svarīgi ir paturēt prātā, ka vairāk ne vienmēr nozīmē labāk. Daži pārtikas produkti var būt veselībai ļoti vērtīgi, ja tos uzņem nelielā daudzumā, savukārt, iekļaujot tos uzturā pārāk daudz, tie var kļūt pat kaitīgi.

Turpinājumā, iedvesmojoties no portāla "Health Line", esam apkopojuši sarakstu ar veselīgiem pārtikas produktiem, ar kuru iekļaušanu uzturā nevajadzētu pārspīlēt.

Produkti ar omega-3 un zivju eļļu



Omega-3 taukskābes ir būtiskas mūsu veselībai, jo tās palīdz cīņā ar iekaisumu, spēlē svarīgu lomu smadzeņu attīstībā, kā arī samazina sirds slimību risku. Tā kā lielākoties ar uzturu vien ir grūti uzņemt nepieciešamo omega-3 daudzumu, arvien populārāki kļūst uztura bagātinātāji, kas visbiežāk ir ražoti no zivīm, zivju aknām un aļģēm. Tomēr uzņemt pārāk daudz omega-3 var būt kaitīgi. Ieteicamā deva svārstās no viena līdz sešiem gramiem dienā, bet, lietojot 13-14 gramus, veseliem indivīdiem var sākties asins retināšanās, kas var radīt dažādus riskus, it īpaši cilvēkiem, kuriem ir nosliece uz asiņošanu vai kuri lieto zāles, kas šķīdina asinis. Turklāt, uzņemot pārāk lielu daudzumu zivju aknu eļļas, tiek uzņemts arī pārmērīgi daudz A vitamīna, kas var izraisīt toksicitāti.

Tuncis (gan svaigs, gan konservēts)



Tuncis ir visai trekna zivs, ko parasti uzskata par veselībai draudzīgu. Tas ir labs omega-3 taukskābju avots, un tajā ir atrodamas arī gana daudz olbaltumvielu. Tomēr tuncis var arī saturēt vielas, kas radušās vides piesārņotības dēļ, piemēram, metildzīvsudrabu. Ja ar to ir saskarsme lielās devās, tas var izraisīt daudzas nelabvēlīgas sekas veselībai, piemēram, redzes un koordinācijas problēmas, kā arī dzirdes un runas traucējumus. Izmēros lielākās zivis satur visvairāk dzīvsudraba, jo laika gaitā tas uzkrājas to audos. Šos produktus visbiežāk pasniedz kā izcilus zivju steikus vai izmanto suši. Par laimi – ir gana daudz citu zivju veidu, kas arī ir bagāti ar omega-3 taukskābēm, bet ir retāk piesārņoti ar dzīvsudrabu, piemēram, lasis, skumbrija, sardīnes un forele.





Kanēlis



Īpaši rudenī un ziemā populārajā garšvielā ir daudz antioksidantu, un ir pierādīts, ka tā palīdz cīņā ar iekaisumu, kā arī pazemina cukura līmeni asinīs. Kanēļa iekļaušana uzturā ir arīdzan saistīta ar samazinātu sirds slimību, diabēta un neirodeģeneratīvo slimību risku. Tomēr kanēlis arī satur lielu daudzumu savienojuma, ko sauc par kumarīnu, kas lielās devās var būt kaitīgs. Pieļaujamā kumarīna dienas deva ir 0,1 miligrams uz vienu kilogramu ķermeņa svara. Ja to patērē vairāk, var tikt izraisīta aknu toksicitāte. Pamatojoties uz pieļaujamo dienas devu, nav ieteicams patērēt vairāk par 0,5 līdz 2 gramiem kanēļa dienā. Protams, ja kādu reizi gadās pāršaut pār strīpu ar apēsto daudzumu, visticamāk, nekas slikts nenotiks, tomēr ilgtermiņā šādu ieradumu piekopt nevajadzētu.

Muskatrieksts



Muskatrieksts ir garšviela ar ļoti unikālu garšu, un to visbiežāk izmanto dažādos Ziemassvētku ēdienos, piemēram, kūkās un pudiņos. Nelielos daudzumos muskatrieksts piešķir ēdienam īpašu garšu, neietekmējot veselību, bet lielās devās tas var izraisīt saindēšanos ar psihoaktīvu vielu miristicīnu. Kādi ir simptomi? Visbiežāk rodas krampi, slikta dūša, reiboņi, sāpes un halucinācijas. Tāpēc vienā piegājienā nebūtu ieteicams apēst vairāk par 10 gramiem muskatrieksta.

Kafija



Kafija ir brīnišķīgs dzēriens, kurā ir daudz antioksidantu un citu aktīvo savienojumu. Lai gan pretrunīgi vērtēta, kafiju saista ar daudziem ieguvumiem, ko tā sniedz veselībai, tostarp samazinātu aknu slimību, 2. tipa diabēta un neirodeģeneratīvo slimību risku. Parastās kafijas aktīvā sastāvdaļa ir kofeīns, un vienā tasītē ir aptuveni 80 līdz 120 miligrami aktīvās vielas. Tiek uzskatīts, ka 400 miligrami ir droša dienas deva, savukārt, uzņemot vairāk, tiek nomākta nervu sistēma, tādējādi izraisot bezmiegu, nervozitāti, aizkaitinātību, vēdera krampjus un tā tālāk. Kofeīna daudzums, kas nepieciešams, lai piedzīvotu šīs blakusparādības, katram cilvēkam atšķiras. Daži var dzert tik daudz kafijas, cik vien sirds kāro, bet citi izjūt simptomus, vien lietojot nelielu daudzumu kofeīna.

Aknas



Orgāni ir uzturvielām bagātākās dzīvnieku daļas, un aknas ir "orgānu karalienes", jo barības vielu ziņā ir vērtīgākās. Aknās ir daudz nozīmīgu uzturvielu, piemēram, dzelzs, B12 un A vitamīns, kā arī varš. Tomēr 100 gramos liellopu aknu porcijas ir vairāk nekā sešas reizes lielāka ieteicamā A vitamīna un septiņas reizes lielāka ieteicamā vara dienas deva. A vitamīns ir taukos šķīstošs vitamīns, kas nozīmē, ka tas tiek uzglabāts mūsu ķermenī, tādēļ pārmērīgs A vitamīna daudzums var izraisīt toksicitātes simptomus, piemēram, redzes problēmas, sāpes kaulos, sliktu dūšu un vemšanu. Savukārt pārāk liels daudzums vara izraisa oksidatīvo stresu un neirodeģeneratīvas izmaiņas. Lai arī aknas ir ir ļoti veselīgs un barojošs produkts, tās nevajadzētu ēst katru dienu. Pietiek ar to, ka iekļauj tās uzturā aptuveni vienu reizi nedēļā.

Krustziešu dārzeņi



Krustziežu dzimtas dārzeņos ietilpst, piemēram, brokoļi, Briseles, parastie un kalē kāposti, kā arī lapu zaļumi. Šos gardos dārzeņus saista ar daudzām labām īpašībām, piemēram, samazinātu sirds slimību risku. Pēdējā laikā tie ir kļuvuši ļoti populāri, un nereti tos izmanto arī kā sastāvdaļu dažādiem zaļajiem kokteiļiem un smūtijiem, tomēr tajos ir atrodami savienojumi, ko sauc par tiocianātiem, kas var traucēt organisma spējai absorbēt jodu, kas var izraisīt stāvokli, ko dēvē par hipotireozi. Hipotireozi raksturo nepietiekama vairogdziedzera darbība, un tās simptomi ir, piemēram, svara pieaugums, aizcietējums, sausa āda un samazināts enerģijas līmenis. Kaut arī tie ir ļoti veselīgi, cilvēkiem, kuri ir jutīgi pret vairogdziedzera problēmām, vajadzētu izvairīties no šo dārzeņu patēriņa ļoti lielos daudzumos.