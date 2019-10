Runājot par veselīgu uzturu, nereti prātā nāk cilvēki, kas pārtiek no salātiem ar mērķi notievēt. Jā, uzturēt veselīgu svaru ir būtiski, tomēr pārtikšana no salātlapām un badošanās diez vai ir uzskatāma par veselīgu uzturu. Jāēd ir tā, lai organismam netrūktu vērtīgu uzturvielu, vitamīnu un minerālvielu, kā arī pietiktu enerģijas. Tāpat jāpatur prātā, ka ir produkti, no kā vajadzētu izvairīties, lai samazinātu noteiktu slimību risku. Ēdot pareizi, ir iespējams ne vien uzturēt sevi formā, bet arī mazināt hronisku slimību, piemēram, vēža un cukura diabēta, risku.

Par to, kāpēc cilvēkam nepieciešams ēst veselīgi, kā to izdarīt un pie kā vērsties ar šiem jautājumiem, raidījumā ""Viņa" skaidro" stāsta diētas ārste Lolita Neimane. Speciāliste norāda, ka cilvēki parasti veselīgu uzturu saista tieši ar lieko svaru, piebilstot: "Arī slaids cilvēks var būt ar veselības problēmām, un šīs problēmas var būt ļoti cieši saistītas ar uztura izvēli." Pastāv ļoti daudz hronisku neinfekciozu slimību, kuru izcelsme var būt saistīta arī ar uzturu. Tās ir gan sirds un asinsvadu slimības, gan onkoloģiskas saslimšanas. "Un abas šīs slimību grupas ir galvenie nāves cēloņi ne tikai Latvijā," atgādina ārste.

Neimane uzsver, ka, lai samazinātu hronisku slimību risku, uzturam ir ļoti liela nozīme. Turklāt runa ir ne vien par tauku vai ogļhidrātu izvēli, bet arī par to, kā produkts tiek uzglabāts, pagatavots un lietots. Kā piemēru speciāliste min situāciju, kad maize tiek uzglabāta siltā vietā, atrodoties iepakojumā. Var veidoties pelējums, ko cilvēks ne vienmēr pamana, un tajā esošās vielas, lietotas uzturā, palielina onkoloģisko slimību risku.

Tiesa, tas, ka svara samazināšana nav galvenais un vienīgais uzdevums, kāpēc vajadzētu ēst veselīgi, nenozīmē, ka tas nav būtiski. "Latvijā vairāk nekā pusei cilvēku ir liekā svara problēmas," skaidro Neimane. Liekais svars palielina ļoti daudzu slimību risku.

