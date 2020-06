Paliec mājās, bet nepārēdies. Kā kontrolēt savus ēšanas paradums

Darbs un citu ikdienas norišu veikšana no mājām ir viens no visefektīvākajiem veidiem, kā šobrīd palīdzēt pasaulei cīnīties ar koronavīrusu. Taču šāda atkāpe no ierastās rutīnas, pastāvīga piekļuve pārtikai un mēģinājumi mazināt nepārejošo un šķietami augošo stresu agri vai vēlu var novest pie pārēšanās. Labā ziņa ir tā, ka ir stratēģijas, kas var ēdienreizēs ieviest zināmu līdzsvaru un konsekvenci.

Ja arī tu jūti, ka kopš pandēmijas un ārkārtējās situācijas Latvijā sākuma esi sākusi ēst vairāk, nekā tas, iespējams, būtu vēlams, turpinājumā lasi portāla ''Health'' uztura speciālistes un grāmatu autores Sintijas Sasas ieteikumus, kā kontrolēt savus ēšanas paradums.

Našķējies kontrolēti

Pilnībā atturēties no neveselīgajiem, bet tik ļoti kārdinošajiem našķiem ir neiespējami, un tas nemaz nav nepieciešams. Tu joprojām vari izbaudīt savus mīļākos saldumus vai citus našķus, taču dari to kontrolēti, nevis spontāni. Piemēram, ja vēlies pēc pusdienām apēst pāris cepumus, pusdienu porcijā samazini ogļhidrātu daudzumu, ko atspēkos pēcāk apēstie cepumi.

Atceries, ka runa nav par ierobežojumiem vai aizliegumiem, bet gan par līdzsvaru, kas liek justies labi. Nevis par pilnīgu atturēšanos vai pārēšanos, kas var atstāt spiedošu un smagu sajūtu.