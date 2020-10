Piebremzē ar šokolādi! Ādai nedraudzīgi pārtikas produkti, kas veicina pumpu veidošanos

Nevienam nav šaubu par to, ka labas veselības pamatā ir pilnvērtīgs un vitamīniem bagāts uzturs. Tas, protams, attiecas arī uz sejas ādas veselību, jo tas, ko liekam savās mutēs, var sliktākos scenārijos pēcāk atspoguļoties pumpu un izsitumu veidā. Kādi pārtikas produkti var veicināt aknes veidošanos? Par to raksta turpinājumā!

Sejas ādu problēmu ārstēšana mēdz būt sarežģīta, jo ir gana daudz faktoru, kas var izraisīt aknes veidošanos. Lai gan viedokļi par to, vai uzturam ir saikne ar ādas problēmām, līdz šim ir bijuši atšķirīgi, pēdējie pētījumi liecina, ka tas, ko mēs ēdam, būtiski ietekmē mūsu ādas veselību. Iedvesmojoties no "Health Line" un "Medical News Today", esam apkopojuši pārtikas produktus, no kuriem labāk izvairīties gadījumā, ja ir nosliece uz aknes veidošanos.

Rafinēti cukuri un ogļhidrāti

Kā atklāj pētījumi – cilvēki, kuriem ir pūtītes, mēdz patērēt vairāk rafinētu ogļhidrātu nekā cilvēki, kuriem tādas nav. Kas ietilpst šajā produktu kategorijā? Piemēram, maize, krekeri, graudaugi, deserti, kas pagatavoti no baltajiem miltiem, makaroni, baltie rīsi un rīsu nūdeles, saldināti dzērieni un tamlīdzīgi. Kāds pētījums arī atklāja, ka cilvēkiem, kuri uzturā biežāk lietoja pievienoto cukuru, bija par 30% lielāks risks veidoties aknei. Šo paaugstināto risku var izskaidrot ar rafinētu ogļhidrātu ietekmi uz cukura un insulīna līmeni asinīs. Rafinētie ogļhidrāti ātri uzsūcas asinīs, kas savukārt paaugstina cukura līmeni asinīs. Kad tā notiek, paaugstinās arī insulīna līmenis, savukārt augsts insulīna līmenis nav draugs cilvēkiem ar akni, jo insulīns padara androgēnu hormonus aktīvākus un palielina insulīnam līdzīgo augšanas faktoru 1 (IGH-1. Tas veicina pumpu attīstību, liekot ādas šūnām augt ātrāk, kā arī palielinot sebuma ražošanu. Lai gan pētījumi par šo tēmu ir daudzsološi, tie ir jāturpina, lai labāk izprastu, kāda ietekme ir rafinētajiem ogļhidrātiem aknes veidošanā.

Piena produkti

Daudzos pētījumos ir konstatēta saikne starp piena produktu lietošanu un akni pusaudžiem. Divu pētījumu rezultāti arī atklāja, ka jauniem pieaugušajiem, kuri regulāri lietoja pienu vai saldējumu, bija četras reizes lielāks risks piedzīvot pūtītes. Vienlaikus ir jāpiebilst, ka līdz šim veiktie pētījumi ir galvenokārt vērsti uz pusaudžiem un jauniem pieaugušajiem. Pagaidām nav līdz galam skaidrs, kas tieši, lietojot pienu, var veicināt pūtīšu attīstību, bet viens no variantiem ir saistīts ar to, ka piens paaugstina insulīna līmeni neatkarīgi no cukura līmeņa asinīs, kas var pasliktināt aknes nopietnību. Turklāt, govs piens satur arī aminoskābes, kas stimulē aknes radīt vairāk IGF-1, kas, kā jau iepriekš minējām, arī veicina pūtīšu attīstību.

Ātrās ēdināšanas uzkodas

Nevar noliegt, ka aknes veidošanās ir cieši saistīta ar rietumu iedzīvotāju ēšanas manieri, kas ir bagāta ar kalorijām, taukiem un rafinētajiem ogļhidrātiem. Ādas veselībai nedraudzīgi produkti ir, piemēram, burgeri, frī kartupeļi, hotdogi, gāzētie dzērieni un tamlīdzīgi. Kādā pētījumā, kurā piedalījās vairāk nekā 5000 ķīniešu pusaudžu un jauniešu, tika atklāts, ka uzturs, kurā ir daudz tauku, palielina pūtīšu attīstības risku par 43%, savukārt regulāra ēšana ātrās ēdināšanas vietās palielināja risku par 17%. Zinātniekiem vēl nav līdz galam skaidrības par to, kāpēc šāds ēdiens var būt ādai nedraudzīgs, taču daži pētnieki pauž ideju, ka šādas maltītes var ietekmēt gēnu ekspresiju un mainīt hormonu līmeni tādā veidā, kas veicina aknes attīstību.

Šokolāde

Aizdomas, ka šokolādei varētu būt ietekme aknes radīšanā, pastāv jau kopš 20. gadsimta, taču līdz šim šajā jautājumā nav panākta vienprātība. Salīdzinoši nesen veikts pētījums atklāja, ka vīriešiem, kuriem ir tendence uz aknes veidošanos, un kuri katru dienu patērēja 25 gramus 99% tumšās šokolādes, jau pēc divām nedēļām bija palielināts pūtīšu daudzums. Citā pētījumā atklāja, ka vīriešiem, kuri katru dienu lietoja 100% kakao pulvera kapsulas, pēc vienas nedēļas bija ievērojami vairāk pumpu nekā tiem, kuri saņēma placebo. Viens no potenciālajiem iemesliem, kāpēc tā notiek, ir saistīts ar to, ka šokolādes ēšana palielina imūnsistēmas reaktivitāti pret pumpu izraisošām baktērijām.

Pārtikas produkti, pret kuriem tu esi jutīga

Šobrīd valda uzskats, ka akne pamatā ir saistīta ar iekaisumu. To apstiprina fakts, ka pretiekaisuma līdzekļi, piemēram, kortikosteroīdi, ir efektīvi pūtīšu ārstēšanā, kā arī cilvēkiem ar akni ir paaugstināts iekaisuma molekulu līmenis asinīs. Kas ir būtiski – arī pārtika var veicināt iekaisumu. Pastāv pārtikas jutīgums, ko mēdz dēvēt par novēloti paaugstinātas jutības reakcijām. Pārtikas jutīgums rodas, ja imūnsistēma kļūdaini identificē pārtiku kā draudu un uzsāk imūno uzbrukumu pret to. Tā rezultātā visā ķermenī cirkulē augsts pretiekaisuma molekulu līmenis, kas var saasināt akni. Tā kā ir neskaitāmi pārtikas produkti, uz kuriem imūnsistēma varētu reaģēt, vislabāk ir doties pie uztura speciālista, kas palīdzēs noskaidrot, kas tieši varētu būt pie vainas.

Ko ēst šo produktu vietā?

Par laimi – ir gana daudz produktu un uzturvielu, kuras var iekļaut savā uzturā, nesatraucoties, ka pēc to ēšanas nāksies cīnīties ar simts pumpām. Starp tām ir probiotiķi, kas veicina labu zarnu veselību, zaļā tēja, kas satur polifenolus, kas ir saistīti ar samazinātu iekaisumu un pazeminātu sebuma ražošanu. Tāpat arī savā ēdienkartē ir vērts iekļaut kurkumu, kas satur pretiekaisuma polifenolu kurkumiņu, kas savukārt var palīdzēt regulēt cukura līmeni asinīs, uzlabot jutību pret insulīnu un nomākt aknes izraisošo baktēriju augšanu. Būtiski ir savā uzturā iekļaut arī produktus, kas satur A, D un E vitamīnus, kā arī cinku, jo šīm barības vielām ir izšķiroša loma ādas un imūnsistēmas veselībā.