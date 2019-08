Pieci labākie uztura plāni efektīvai svara zaudēšanai

Diētas un liekais svars sieviešu vidū vienmēr bijusi aktuāla tēma, jo vienalga, vai to atzīstam vai par to klusējam, katrai kaut reizi ir šķitis - kāds tauciņš uz mūsu ķermeņa ir vairāk nekā, iespējams, gribētos. Tās, kuras nespēj sev piedod kilogramu vai divus vairāk nekā iedomas ļauj, steidz meklēt internetā efektīvākās un visātrākā rezultāta diētas. Taču to ir tik daudz, ka rodas jautājums - kuru izvēlēties?

Parādoties izmisīgai vēlmei atbrīvoties no liekā svara, bieži vien kritiskā domāšana atslēdzas, un esam gatavas izmēģināt jebko, kas tiek reklamēts tīmeklī un kas, iespējams, varētu palīdzēt. Tomēr pirms steidz uz veikalu iegādāt kādā tīmekļa vietnē aprakstītas diētas ieteicamos produktos vai dodies uz sporta zāli pildīt ''Youtube'' video noskatītus vingrinājumus, kas varētu palīdzēt sadedzināt kalorijas, apmeklē speciālistu un noskaidro, vai tev diēta vispār ir nepieciešama. Ļoti iespējams, ar tavu svaru un ķermeņa aprisēm viss ir kārtībā, un tās ir tikai tavas iedomas, ka tev ir nepieciešams no kaut kā atbrīvoties.

Tāpat vislabāk pie ārsta doties, iepriekš sagatavojoties – jau pirms vizītes vari iepazīties ar dažādiem diētu veidiem un sarunas laikā lūgt speciālista padomu, kura tev būtu vispiemērotākā atbilstoši tavam veselības stāvoklim. Lai tu neapmaldītos tīmeklī atrodamo diētu jūrā, lasi tālāk un uzzini, kādus efektīvākos uztura plānus svara zaudēšanai uzskaitījuši portāla ''Health Line'' eksperti.