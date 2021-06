Remdēt stresu ar ēdienu? Pārtikas produkti, kas tevi nomierinās

Pārtika stresa mazināšanā var būt viens no lielākajiem sabiedrotajiem, vai tieši otrādi – ienaidnieks. Neveselīgi ēšanas paradumi ne tikai var palielināt jau tā esošo stresa līmeni, bet veicināt arī citu veselības problēmu attīstību. Portāls "Everyday Healthy" sniedz ieskatu produktos, kuru iekļaušana uzturā tev palīdzēs gūt uzvaru pār nevēlamo stresu.

Tase tējas



Dažkārt nevis maltītes laikā iegūtās barības vielas, bet tieši dzēriena vai ēdiena radītās sajūtas ir tās, kas palīdz mazināt stresu. Un nesteidzīga siltas tējas malkošana ir viens no stresa mazināšanas veidiem. Pētījumā secināts, ka siltas tējas tases turēšana rokās, to nesteidzīgi malkojot, rada iekšēju "siltuma" un draudzīguma sajūtu. Lai arī bieži vien jebkuras tējas garšas baudīšana spēj radīt iekšēju mieru, ir pierādīts, ka noteiktiem augiem, piemēram, lavandai un kumelītēm piemīt īpaši nomierinoša un relaksējoša iedarbība uz cilvēka organismu.

Savukārt, ja jūti, ka ķermenis un prāts zaudē mundrumu, taču neesi kafijas cienītāja, izvēlies malkot zaļo tēju, kas satur flavonoīdus – šī bioloģiski aktīvā viela mazina organisma piesārņojumu, kas nereti ir viens no noguruma cēloņiem.

Melnā šokolāde



Melnā šokolāde, kas bagātīgi satur antioksidantus un minerālvielas, spēj mazināt arī stresa hormonu līmeni organismā. Tomēr atceries, ka šokolādes garšu un tās veselīgās īpašības jābauda ar mērenību – pietieks notiesāt vien ceturtdaļu no mazās šokolādes tāfelītes, lai mazinātu stresa hormonu līmeni.

Pievērs uzmanību, lai tevis izvēlētā šokolāde būtu augstas kvalitātes – noteikti pirms šokolādes tāfelītes iegādāšanās pārbaudi tās saturu, lai pārliecinātos, ka šokolāde nesatur pārlieku daudz cukura vai citas ķīmiskas, nevajadzīga vielas.

Jūras veltis



Jūras veltis palīdzēs mazināt ne tikai stresu, bet arī stirprinās sirds veselību. Īpaši veselīgas ir treknās zivis, kurās atrodamas omega-3 tauksskābes. Omega-3 tauksskābes labvēlīgi ietekmē asinsriti un organisma imūnos procesus. Saskaņā ar Amerikas Sirds asociācijas datiem, vislabāk uzturā lietot tādas treknās zivis kā ezera foreles, makreles, siļkes, sardīnes, paltusus, lašus un tunczivis.

Ja zivis nav produkts, kas iet pie sirds, izvēlies pārtikā lietot citus produktus, kuru sastāvā atrodamas omega-3 taukskābes, piemēram, jūras aļģes, čia sēklas, linsēklas vai valriekstus. Kā viena no iespējām, kā uzņemt nepieciešamās omega-3 tauksskābes, ir regulāra zivju eļļas lietošana.

Silts piens pirms naktsmiera



Silta piena glāzes malkošana pirms naktsmiera, lai veicinātu labāku miegu, ir gadsimtiem sens un tautā zināms līdzeklis, kas spēj relaksēt kā cilvēka ķermeni, tā prātu pēc garas un nemierīgas darba dienas.

Produkti, kas bagātīgi satur kalciju, ir būtiska uztura sastāvdaļa kaulu veselībai, taču saskaņā ar 2012. gadā veikto pētījumu, piena produktu lietošana uzturā var būt palīgs arī depresijas simptomu mazināšanā, palīdzot atslābināt muskuļus, stabilizēt garstāvokli, kā arī atvieglojot pirmsmenstruālā sindroma simptomus.

Ja piens nav produkts, kuru ar prieku ikdienā lietotu uzturā, savā ēdienkartē iekļauj citus piena produktus, kuri arī ir lieliski kalcija avoti, piemēram, jogurtu vai sieru.

Rieksti

Rieksti ir vērtīgs uzturvielu avots – tie satur B grupas vitamīnus un veselīgās tauksskābes. B vitamīna klātbūtne uzturā ir svarīga, lai mazinātu stresu, turklāt mandeles, pistācijas un valrieksti var palīdzēt pazemināt arī asinsspiedienu. Riekstos ir arī daudz magnija. Galvenais – atceries ierobežot dienas laikā apēsto riekstu daudzumu, lai izvairītos no liekām kalorijām.

Citrusaugļi un zemenes



Citrusaugļi un zemenes satur C vitamīnu, kas arī ir lielisks palīgs stresa apkarošanā. 2015. gadā veiktajā pētījumā noskaidrots, ka tie cilvēki, kuri ikdienā lietoja 500 miligramu C vitamīna tabletes, norādīja, ka jūt mazāku trauksmi, kā iepriekš. Tādu augļu un ogu lietošana uzturā, kā apelsīni, greipfrūti un zemenes var būt labs C vitamīna avots tavā ikdienas maltītē.