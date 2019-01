Speciāliste skaidro, kā veiksmīgi realizēt apņemšanos ēst veselīgāk

Viens izplatītākajiem Jaunā gada mērķiem ir apņemšanās ēst veselīgāk un vairāk kustēties. Diemžēl realizēt iecerēto ļoti bieži izdodas vien īsu brīdi vai tas neizdodas vispār. Kāpēc tas tā notiek un kā Jaunā gada apņemšanos pārvērst par veselīgu ieradumu, konsultē "Benu" aptiekas pieaicinātā sertificētā uztura speciāliste, uzturzinātnes maģistre Liene Sondore.

Vecajam gadam aizejot un Jauno sagaidot, ir tīri cilvēcīgi atskatīties uz paveikto, padomāt par to, kas ir izdevies, kas varbūt nav sasniegts un kas vēl būtu jāpaveic. Ja vēlamies kaut ko mainīt, piemēram, veselīgāk ēst, nav jāgaida konkrēta diena vai nedēļa. Ja ir nosprausts mērķis, kas ir skaidrs un sasniedzams tieši mums, nevis mammai, vīram, draugiem u.c. – rīkojies jau šodien.

Veido uztura dienasgrāmatu

Vislabāk savas vēlmes un mērķus pierakstīt. Būsim reālisti – ja mums ir liels liekais svars, mērķis nevar būt slaids augums divos mēnešos! Tā tas būtu tikai pasakās. Pieraksti, ko darīsi, ar ko sāksi, pie kādiem speciālistiem un kad iesi. Raksti to plānotājā – uz darba sapulcēm taču mēs ejam, tad kāpēc piemirstam par sevi? Raksti uztura dienasgrāmatu – ja nepatīk rakstīt ar pildspalvu, dienasgrāmatu var rakstīt arī telefonā vai datorā.

Atceries par fiziskām aktivitātēm

Veselīgi ēšanas paradumi iet roku rokā ar fiziskām aktivitātēm. Izdomā konkrēti, uz kādu klubu iesi, pie kāda trenera un kā trenēsies, cik reižu nedēļā apmeklēsi treniņus. Nereti palīdz nopirktais abonements vai vienošanās ar treneri. Ja nepatīk sportot telpās – nūjo, meklē āra treniņu grupas, bet konkrētas, saviem mērķiem atbiltošas, nevis "atradīšu kaut kad un kaut kad iešu". Ja attaisnojums ir ziema un traucē aukstums, tad pavasarī tas būs lietus, vasarā karstums un tā visu gadu. Ieradumam ir liels spēks – kāds trīs reizes nedēļā iet uz jogu, kāds dejo, kāds peld un nūjo.

Tas ir nepieciešams tev

Vairākums teiks, ka nav laika, ir tumšs, auksti, dārgi. Jā, bet, ja mēs kaut ko vēlamies mainīt, mums kaut kas ir jāziedo. Tāpat vien nekas nenotiek. Ja nevēlies maksāt par nodarbībām – ej staigāt, skrien, vingro, slēpo pilsētas trasēs. Un, ja jau sākotnēji zini, ka nav laika – netērē to lieki ar apņemšanos, kuru tāpat nepildīsi, lai nav tā, ka vēlme mainīt uz papīra ir, bet reāli ikdienā – nē. Atceries, ka tas ir nepieciešams tikai tev un nevienam citam.

Plāno ilgtermiņā, nevis īstermiņā

Iemācies atrast sev piemērotāko ēšanas veidu – diētas, īpaši tās, kas sola strauju svara zudumu dažās nedēļās, nav ilgtermiņa risinājums. Nereti, cik ātri svars tiek zaudēts, tik ātri tas tiek atgūts. Ir jāiemācās ēst veselīgi un mēreni ikdienā, nevis trīs mēnešus mocīties pusbadā un tad to atgūt ar uzviju. Nav jēgas mēnesi ievērot vienu interneta diētu, tad ēst pēc Ājurvēdas, tad makrobiotikas u.c. principiem, kļūt par vegānu tāpēc, ka tā tagad ēd daudzi, atteikties no kādiem produktiem, taisīt produktu nepanesamības testus... bet kur šajā visā esi tu pats?

Nereti mēs vēlamies ar jaunu apņemšanos pašrocīgi risināt problēmas, kuras būtu jārisina komandā ar psihoterapeitu un uztura speciālistu. Ir jāsaprot, ka mēs bieži krītam kārdinājumos – kāds ēd daudz saldumu, kūkas, kāds pusfabrikātus, kāds mīl ik vakaru iedzert – un te jau vairs nav runa par ēšanas veida maiņu, bet gan par to, kāpēc mēs pieēdamies, kas mūs uz to mudina – stress, attiecības, mūžīgā neapmierinātība ar savu izskatu vai tas, ka esam neizgulējušies un pārstrādājušies.

Lasi informāciju par ēdiena sastāvu

Ja esi nolēmis uzsākt veselīgāk ēst, pārskati savu ikdienas iepirkumu sarakstu. Visvienkāršākais veids – atsakies no našķēšanās ikdienā, gatavajiem veikalu/gastronomijas ēdieniem, gaļas un zivju pusfabrikātiem. Nenes mājās balto miltu izstrādājumus. Palasi, cik cukura satur tava iecienītā mērce, maize, tomātu kečups, sula vai jogurts.

Īpaša uzmanība kvalitātei

Ja esi no tiem, kas nevar paiet garām saldumu/bulciņu stendam – neizlaid ēdienreizes. Ēd labas kvalitātes olbaltumvielas un pilngraudu produktus. Gādā par to, lai mājās ir daudz sakņu, dārzeņu, kvalitatīvu piena produktu, gaļa vai zivis. Ēd pākšaugus – gatavo tos zupās, sautējumos. Ēd pilngraudu produktus. Veikalos ir tik plašs piedāvājums. Neproti gatavot – mācies. Našķu vietā ēd riekstus – bet atceries, dienā ieteicama deva ir apmēram 30 gramu. Lai cik rieksti ir veselīgi, tie tomēr satur daudz kaloriju. Lieto labas kvalitātes eļļas. Mājās neturi desmit dažādas eļļas pudeles, ko tāpat neizlieto, nopērc vienu, bet kvalitatīvu olīveļļu. Iepazīsti garšvielu pasauli. Noteikti konsultējies ar speciālistu, ja vēlies radikāli mainīt ēšanas paradumus un no visēdāja kļūt par veģetārieti vai vegānu. Viss ir saprotams, iespējams, ir jāzina dažas nianses, lai savai veselībai nenodarītu kaitējumu.