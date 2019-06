Sulu kūres un aknu attīrīšana – dzīvesstila tendenču ietekme uz veselību

Detoksikācija, ko tautā dēvē arī par detoksu vai par "attīrīšanos", gadiem ilgi ir saglabājusi savu popularitāti kā veselīga dzīvesveida tendence. Piekritēji apgalvo, ka tā palīdz atbrīvoties no toksīniem un dod gremošanas sistēmai tik nepieciešamo pārtraukumu. Detoksikācijas rezultāti, kurus tai vajadzētu nodrošināt, liek justies jaunākam, veselīgākam un enerģiskākam. Bet kā ir patiesībā, atklāj ''Health Line''.

Detoksikācijas mērķis ir izskalot toksīnus, ar kuriem mūsu ķermenis saskaras katru dienu — vai tie būtu gaisā esošie toksīni, ēdiens, ko mēs ēdam, vai produkti, ko mēs lietojam. Parasti to dara badošanās, krasi ierobežojot pārtikas uzņemšanu, aizstājot cietus pārtikas produktus ar šķidrumiem vai dzerot lielu daudzumu ūdens — tas viss var negatīvi ietekmēt veselību. Tiesa, jāņem vērā, ka šajā gadījumā runa nav par detoksikāciju tās vistiešākajā izpratnē, proti, organisma attīrīšanu no indīgām vielām. Plašāk par detoksikācijas mītu lasi šeit.

"Detoksikācija tiek reklamēta kā līdzeklis, kas palīdz atbrīvoties no liekā toksīna, atpūtināt gremošanas un imūnsistēmu un restartēt vielmaiņu," portālam ''Health Line'' stāsta Ešlija Rīvera, dietoloģe un ''My Weekly Eats'' dibinātāja. "Diemžēl detoks nepilda nevienu no šiem apgalvojumiem," viņa piebilst.

Patiesība ir tāda, ka nav nekādu zinātnisku pierādījumu, ka detoksikācijas līdzekļi varētu uzlabot veselību, un, tā kā daži no tiem ir tik ierobežojoši – nosaka, ko ēst vai dzert –, tie var nodarīt vairāk ļauna nekā laba. Tomēr noteikti kādā blogā esi lasījis zinātniskiem vārdiem izklāstītus detoksikācijas veidus, kas nezinātājam rada iespaidu, ka tie ir efektīgi un patiesi strādā. Lai neiekristu uz muļķībām, tālāk iepazīsties ar četriem populārākajiem detoksikācijas veidiem un noskaidro, kāpēc no tiem nepieciešams izvairīties.