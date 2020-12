Universālu diētu nav. Svara zaudēšanas kļūdas, ko pieļauj daudzi

Svara zaudēšanai, šķiet, piekritēju būs vienmēr, neatkarīgi no tā, vai cilvēks vēlas atbrīvoties no svētku laikā uzēstajiem gramiem, jo tie liek izjust diskomfortu, vai to pieprasa veselība. Priekšnoteikums, lai patiešām izdotos sasniegt savu mērķi, ir dzīvesveida izmaiņas, pārejot uz veselīgāku tā versiju, kas iekļauj fiziskas aktivitātes un pilnvērtīgu uzturu. Savukārt, lai veselīgs dzīvesveids kļūtu par normu, ir vairākas kļūdas, no kurām izvairīties.

Ja kādas izmaiņas tavā līdzšinējā ikdienā tev šķitīs mokošas un tās pieņemsi ar sakostiem zobiem, šīs pārmaiņas nebūs iespējams pieņemt ilgstoši. Līdz ar to nebūs iespējams arī sasniegt savu mērķi vai to nepalaist nebūtībā. Šoreiz piedāvājam iepazīties ar vienām no populārākajām svara zaudēšanas kļūdām, kas neļauj sasniegt vēlamo.

Ēd mazāk, bet ne veselīgāk

Maltīšu izlaišana vai aprobežošanās tikai ar nelielām maltītēm, var atspēlēties – apstādinot svara zudumu vai izraisot liekā svara palielināšanos. ''Tas var izklausīties pretrunīgi, bet tev ir jāēd, lai zaudētu svaru,'' portālā ''The Healthy'' skaidro uztura speciāliste Brižita Zaitlina. Patiesībā tev ir jāēd vairāk – vairāk veselīgu produktu, piemēram, dārzeņi, augļi, liesas olbaltumvielas un pilngraudu produkti.

Spīdzini sevi, lai nomestu kilogramus

Daudzi cilvēki teicienu – ''Nav uzvaras bez sāpēm'' – uztver pārāk burtiski, teic Zaitlina. Patiesībā tu nespēsi pieturēties pie svara zaudēšanas plāna, kas sajūtu ziņā līdzinās sodam. ''Neviena spīdzinoša ''ārstēšana'' nebūs ilgstoši uzturama,'' uzsver speciāliste. ''Svara zaudēšanas atslēga ir atrast veselīgu plānu, kuru tu vari uzturēt, lai nomestie kilogrami neatgrieztos.'' Koncentrējies uz mazu un veselīgu ieradumu iemācīšanos, kas ir viegli izpildāmi ilgtermiņā, piemēram, braukt uz darbu ar velosipēdu vai cukurotās kafijas vietā dzert tēju bez saldinātājiem.

Pārāk daudz trenējies

Kad runa ir par svara zaudēšanu, trenēšanās var dot tik pat daudz laba, kā arī slikta. ''Pārāk daudz treniņu var izraisīt ievainojumus un izdegšanu, kas savukārt var izraisīt ķermeņa stresu, tādējādi novedot pie svara zaudēšanas aizkavēšanas,'' paskaidro sertificēta trenere Dženifera Valtersa. Atpūtas nedēļu ieplānošana treniņu režīmā dod muskuļiem laiku, lai atjaunotos, tādējādi ilgtermiņā palīdzot nomest liekos kilogramus. Tiesa, ar atpūtu šoreiz nav domāta nedēļa, kas pilnībā brīva no fiziskajām aktivitātēm, bet gan mazākas intensitātes treniņi. Protams, kādu dienu pilnībā izlaist treniņu arī vajag.

Našķu aizliegšana

Neatturi sevi un apēd šokolādes kēksiņu vai kūkas gabaliņu savā partnera dzimšanas dienā. Laiku pa laikam atļaujot sev kādu našķi, tu patiesībā savai jostasvietai dari labu. ''Mēs dabiski vēlamies to, ko nevaram iegūt,'' stāsta Valtersa. ''Arī šādi ierobežojumi ķermenim rada stresu. Tas savukārt liek tavam ķermenim alkt to, no kā tu mēģini izvairīties.'' Tā vietā, lai sev pilnībā aizliegtu jebkādus gardumus, Zaitlina iesaka 80:20 plānu: veselīga pārtika veido 80 procentus no tava uztura, bet atlikušajos 20 procentos vari iestarpināt kādu kārumu.

Nepietiekams miegs

''Annals of Internal Medicine'' publicētajā pētījumā tie dalībnieki, kas ievēroja diētu un gulēja mazāk stundu, jutās izsalkušāki un zaudēja mazāk svara nekā tie, kas ievēroja diētu un gulēja pilnvērtīgi. Ko tas nozīmē? ''Ja tavs mērķis ir zaudēt taukus, naktī gulēto stundu skaita samazināšana ir tas pats, kas bāzt koka zaru spieķos tam velosipēdam, ar kuru tu brauc,'' salīdzinājumos runā pētnieks, Čikāgas universitātes medicīnas docents Plamens Penevs. Pieaugušam cilvēku katru nakti ieteicams gulēt septiņas līdz deviņas stundas.

Ignorē organisma dabiskos izsalkuma signālus

Našķēšanās aiz garlaicības un emociju ''apēšana'' ir tikai divi no vaininiekiem, kas sabotē svara zaudēšanu. Bet našķēšanās tikai tad, kad jūti izsalkumu, un šķīvja pastumšana maliņā tad, kad jūties paēdusi, ir veids, kā pārstāt ēst pārmērīgi. ''Kad sākam sevi pienācīgi novērtēt un vairāk ieklausāmies savā ķermenī, mēs dabiski izvēlamies pārtiku, kas mums nāk par labu, kā arī nespiežam sev ēst vairāk, nekā organisms vēlas,'' paskaidro Valtersa. Ieklausīšanās sevī, iespējams, nebūt viegla un prasīs laiku, bet tai būs ilgtermiņa rezultāti.

Kāda cita diētas kopēšana

Svara zaudēšanai nav vienota pieeja visiem, neatkarīgi no tā, ko kāda slavenība vai elks tev saka sociālajā tīklā ''Instagram''. ''Pavisam noteikti ir ļoti grūti izslēgt visu ''balto troksni'', kas nāk no sociālajiem medijiem, bet ir jāsaprot, ka viena diēta nekad nederēs visiem,'' uzsver Zaitlina. Tā vietā izveido mērķu sarakstu un pieturies pie dzīvesveida, kas tev šos mērķus palīdzēs sasniegt. Savukārt, ja kaut kas neizdodas vai netiec skaidrībā, kas ir vajadzīgs tieši tev, nebaidies meklēt palīdzību pie kāda uztura speciālista un personīgā trenera.

Treniņš kā attaisnojums neveselīgai ēšanai

Uzskati, ka esi pelnījusi vienu šokolādes braunija gabaliņu, jo tu taču 30 minūtes skrēji? Tā gluži nav. Pētījumi rāda, ka šis šķietami nekaitīgais ieradums var sabotēt tavus svara zaudēšanas mērķus. Kādā no pētījumiem cilvēki domāja, ka ir sadedzinājuši gandrīz četras reizes vairāk kaloriju nekā patiesībā, savukārt, atlīdzinot sev par šo ''bagātīgo'' kaloriju sadedzināšanu, viņi patērēja vairāk kaloriju nekā parasti. Par laimi ir daudz diētai draudzīgu veidu, kā motivēt sevi doties uz sporta zāli, piemēram, jauna sporta inventāra iegāde vai treniņa partneris.

''Visu vai neko'' domāšanas veids

Neļauj vienai mazai atkāpei no tava sākotnējā plāna ''nogalināt'' tavu motivāciju turpināt. Protams, pieturēties tikai pie veselīga uztura būtu ideāli, bet tev nevajadzētu sev pārmest, ja kādu reizi izēd čipsu paku. Galu galā ilgstoša svara samazināšana ir saistīta ar līdzsvarotu un ilgtspējīgu dzīvesveidu. Tas nav ''visu vai neko'' domāšanas veids. Tas ir nepārtraukts process, kurā tu centies koncentrēties uz kvalitāti visos dzīves aspektos.