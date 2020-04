Vērtīgā veselības sakne: kāpēc uzturā jāiekļauj ingvers

Ingveru, pateicoties tā ārstnieciskajām īpašībām, izmanto jau gadsimtiem ilgi. Palīgs pret vēdera pūšanos, nelabumu, menstruāciju sāpēm, iekaisumiem un daudz ko citu. Skaidrs, ka tikai viens augs nevar būt burvju nūjiņa, kas palīdzēs itin visam – labas veselības pamatā ir daudzi aspekti, tostarp pilnvērtīgs un sabalansēts uzturs –, taču nav arī šaubu, ka, pateicoties tā vērtīgajām īpašībām, ingveru ir vērts iekļaut savās maltītēs.

Ingvers ir ziedošs augs, kura izcelsme meklējama Ķīnā. Tas pieder pie Zingiberaceae dzimtas un ir cieši saistīts ar kurkumu, kardamonu un galangali. Sakneņi ir tā daļa, ko parasti izmanto kā garšvielu. To bieži vien sauc par ingvera sakni vai vienkārši par ingveru. Augu var lietot dažādās formās un veidos – žāvētu, svaigu, pulverveida vai kā eļļu vai sulu. Dažkārt to pievieno arī pārstrādātiem pārtikas produktiem un kosmētikai. Augam ir unikālā garša un aromāts, pateicoties ingverā esošajām dabiskajām eļļām, no kurām svarīgākā ir gingerols.

Iedvesmojoties no "Medical News Today" , "Good House Keeping" un "Health Line", esam apkopojuši iemeslus, kāpēc vērtīgo augu ir vērts iekļaut savā uzturā.

Palīgs pret vēdera pūšanos

Vairākos pētījumos ir skatīta ingvera ietekme uz gāzēm, kas veidojas zarnu traktā gremošanas laikā, raksta "Medical News Today". Ingverā esošie fermenti var palīdzēt organismam sadalīt un izvadīt šīs gāzes, tādējādi mazinot iespējamu diskomfortu. Augs arīdzan labvēlīgi ietekmē tripsīna un aizkuņģa dziedera fermentu lipāzi, kas ir ļoti būtiski gremošanai. Turklāt, ingvers var veicināt kustību pa gremošanas traktu, kas savukārt var mazināt vai novērst aizcietējuma veidošanos.

Mazina nelabumu

Ingvers var būt laba izvēle grūtniecēm, kuras bērniņa gaidīšanas laikā nomoka rīta nelabums. 2010. gadā veiktā pētījumā arīdzan pārbaudīja ingvera saknes pulvera ietekmi uz nelabumu 60 bērniem un jauniem pieaugušajiem, kuriem iepriekš bija veikta ķīmijterapija. Analīzes rezultāti parādīja, ka ingvers mazināja slikto dūšu lielākajai daļai cilvēku, kuri to lietoja. Līdzīgu secinājumu veikuši arī kāda 2011. gada pētījuma autori. Viņi ziņoja, ka ingvera ekstrakta dienas deva – 1500 miligrami –palīdzēja mazināt sliktas dūšas simptomus.

Var mazināt diabēta veidošanās risku

Zinātnieki arīdzan saista dažus ingvera aktīvos savienojumus ar insulīna un metabolisma uzlabojumiem. Taču, ja esi diabēta riska grupā, tad saldu ingvera cepumu iekļaušana ēdienkartē nudien nepalīdzēs! Ingveru – gan žāvētu, gan svaigu – var glabāt savā garšvielu skapītī, lai nepieciešamā brīdī to pievienotu kokteiļiem vai veģetāriem sautējumiem un zupām. Kaut arī daži ķīmiskie savienojumi ingverā laika gaitā var samazināties, žāvēšanas process izceļ citas auga vērtīgās daļas.

Atvieglo menstruāciju sāpes

No visiem pētījumiem, kas veikti par ingvera sāpju mazinošajām īpašībām, rezultāti liecina, ka augs visvairāk palīdz pret menstruāciju sāpēm. Ingvera tējas malkošana arīdzan var palīdzēt pret nelabumu, kas veidojas īpašajā laikā. Taču – ja paralēli lieto acetaminofēnu vai ibuprofēnu, augs var neiedarboties. Svarīgi atcerēties – pirms jebkādu uztura bagātinātāju lietošanas ekstrakta vai tablešu formā ir būtiski sazināties ar savu ārstu, jo tie var mijiedarboties ar citiem medikamentiem, ko tu lieto.

Pretiekaisuma līdzeklis

Tāpat kā citos produktos, piemēram, riekstos, sēklās, pupiņās un graudos, ingverā ir antioksidantiem līdzīgi savienojumi, kurus sauc par fitonutrientiem, kas var mazināt šūnu bojājumus. Sakne arīdzan var novērst iekaisuma procesa sākšanos, samazinot šūnu signāldarbību.

Naidnieks sirds slimībām

Tie paši pretiekaisuma savienojumi ingverā var mazināt arī hroniskas slimības risku. 2016. gadā veikts pārskats pat saistīja regulāru ingvera uzņemšanu ar zemāku holesterīna un cukura līmenī asinīs. Bet – tāpat kā ar diabētu – ingvera lietošana vien nevar kompensēt sliktu uzturu ar augstu piesātināto tauku un pievienotā cukura daudzumu. Lai samazinātu risku, ir jāpatērē vairāk dārzeņu, graudaugi, liesas olbatumvielas, zivis, pākšaugi un pupiņas.

Palīdz svara zaudēšanā

Daži nelieli pētījumi atklāj, ka ingvera uzņemšana kopā ar vēl citiem augu ekstraktiem var palīdzēt svara zaudēšanā. Bet, protams, jāņem vērā, ka ingvers nav burvju līdzeklis svara zaudēšanā! Citas veselīga, sabalansēta uztura sastāvdaļas ir tikpat svarīgas.

Ingvera ārstnieciskās īpašības ir zināmas jau gadsimtiem ilgi, teic sertificēta uztura speciāliste Svetlana Aleksejeva. "Vērtīgās saknes izmanto artrīta ārstēšanā, sāpju mazināšanā, dispeptisku simptomu – sliktas dūšas un vemšanas – un jūras slimības simptomu ārstēšanā," skaidro Aleksejeva. Ingvera ārstnieciskās īpašības ir saistītas ar to bioloģiski aktīvajām vielām gingeroliem un šogaoliem, kurām piemīt antioksidanta, pretmikrobu un pretiekaisuma īpašības. "Ingvera iekļušana uzturā varētu sniegt vērtīgu un spēcīgu organisma aizsardzību," stāsta uztura speciāliste.

Maksimālā ieteicamā ingvera dienas deva nav stingri definēta, bet orientējoši tie ir aptuveni 4000 miligrami, atklāj Aleksejeva. "Klīniskajos pētījumos ingvera terapijas deva parasti svārstās no 1000 līdz 4000 miligramiem dienā." Uztura speciāliste iesaka ingveru uzņemt gan svaigā, gan pulvera veidā. "Svaiga ingvera tīrībai ir jāpievērš lielāka uzmanība – uz saknēm var atrasties aflatoksīni –ķīmiskas vielas, ko ražo dažas Aspergillus dzimtas mikroskopiskas sēnītes, kas var toksiski iedarboties uz aknām un nierēm," brīdina Aleksejeva. Lai gan ingvers ir vērtīgs un labs augs, ko iekļaut savā ēdienkartē, cilvēkiem ar paaugstinātu jutību nebūtu ieteicams to lietot. Tāpat arī cilvēkiem, kas lieto asinsreci veicinošus preparātus, vajadzētu izvairīties no veselīgās saknes, jo ingvers var palielināt asiņošanas risku.

Ingveram ir diezgan spēcīga un īpatnēja garša, taču to itin viegli var pievienot dažādiem ēdieniem."Kaut arī tas var šķist maz ticams, ingvers labi sader ar ļoti plašu garšu klāstu. Ražotāji un šefpavāri to pievieno gan šokolādei un saldējumiem, gan gaļai, piemēram, vistai," atklāj uztura speciāliste. Viņa arī iesaka vieglu, bet gardu recepti, ko ikviens var izmēģināt mājās.







Zaļais ingvera smūtijs

Sastāvdaļas:

1 banāns

1 ābols

1 kivi

1 gabaliņš svaiga ingvera

1 sauja spinātu

200 ml ūdens

Visas sastāvdaļas kopā sablenderē. Rezultāts – gards, veselīgs un vitamīniem bagāts smūtijs!