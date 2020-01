Vidusjūras, vegānu vai tilpuma diēta: ko izvēlēties efektīvai svara zaudēšanai

Atbrīvošanās no liekā svara, šķiet, ir viens no karstākajiem jaunā gada sākuma tematiem. Tiek iegādāti sporta zāles abonementi, meklēti treniņu plāni un dažkārt pat pieteikta vizīte pie personīgā trenera. Tāpat jauns gads nāk ar jaunām tendencēm, tostarp veselīga uztura jomā, bet veselīgs uzturs, kā zināms, ir viens no galvenajiem priekšnosacījumiem, lai tiktu pie slaida auguma aprisēm.

Iespējams, arī tu esi sev tīkamākā uztura plāna meklējumos, kas šoreiz palīdzēs pieturēties pie Jaungada apņemšanās un atbrīvoties no šķietami liekajiem tauciņiem uz vēdera un citās ķermeņa zonās, jo līdzšinējie meklējumi nav izrādījušies veiksmīgi. Ja tā, iedvesmojoties no portāliem "Prevention" un "HealthLine", iepazīstinām ar uztura plāniem jeb diētām, kas šogad piedzīvos savu plaukumu, jo tās ir ne tikai daudzu dietologu ieteiktas, bet arī viegli piekopjamas.

Tomēr, pirms lasi tālāk, svarīgi uzsvērt visām turpmāk pieminētajām diētām kopīgu iezīmi – ierobežots uzņemto kaloriju daudzums. Vēlams pašai gan neizdomāt, kāds ir tev nepieciešamais vai piemērotākais dienas laikā uzņemamo kaloriju skaits, bet gan labāk doties pie speciālista, kas palīdzēs tev to noskaidrot. Tāpat ir būtiski saprast, vai tev svara koriģēšana vispār ir nepieciešama, jo, dzenoties pēc iedomāta perfektā ķermeņa un pārpūlējot savu organismu ar fizisko slodzi un krasām izmaiņām uzturā, varam sev nodarīt pāri. Speciālists var arī palīdzēt aizgaiņāt tavas iedomas par lieko svaru, kas radušās, dzenoties pakaļ skaistuma standartiem.