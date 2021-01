Vienkāršas stratēģijas, kā savu uzturu padarīt dabai draudzīgāku

Planētas piesārņojums ir mūsdienu skaudrā realitāte. Nu ir kļuvis skaidrs, ka ikkatram ir būtiski ieguldīt savu artavu apstākļu uzlabošanā, un, lai gan sākotnēji varētu šķist – "Ko tad es varu līdzēt?", veikt kaut nelielas izmaiņas savos paradumos spēj ikviens.

Pēdējā laikā arvien vairāk veidojas priekšstats, ka steidzami ir jācenšas mazināt ietekmi uz dabu, jo skaidrs, ka klimata pārmaiņu un resursu ieguves sekas ir katastrofālas. Viena no stratēģijām ir samazināt radīto oglekļa dioksīda nospiedumu, kas ir rādītājs, kurš parāda kopējo radīto emisiju daudzumu, ne tikai, braucot ar transportlīdzekļiem vai izmantojot elektrību, bet tas attiecas arī uz noteiktām dzīvesveida izvēlēm, piemēram, apģērbu, ko velc mugurā un ēdienu, ar kuru mielojies. Lai gan ir daudz veidu, kā samazināt oglekļa dioksīda nospiedumu, veikt izmaiņas uzturā ir viens no vienkāršākajiem un labākajiem veidiem, ar ko sākt. Pētījumos pat ir pierādīts – pārejot uz ilgtspējīgākiem ēšanas paradumiem, siltumnīcu efekta izraisošās gāzu emisijas varētu samazināties par 70 procentiem, bet ūdens patēriņš – par 50 procentiem.

Turpinājumā, iedvesmojoties no "Health Line", apskatām vienkāršus veidus, kā padarīt savu uzturu dabai draudzīgāku.

Neiznieko pārtiku

Pārtikas atkritumi ir galvenais siltumnīcas efekta gāzu emisijas veicinātājs. Tas ir tāpēc, ka izmestā pārtika sadalīšanās laikā izdala metānu, kas ir īpaši piesārņojoša gāze. Lēš, ka 100 gadu laikā metānam ir kļuvusi par 34 reizēm lielāka ietekme uz globālo sasilšanu nekā oglekļa dioksīdam. Zinātnieki arī ir noskaidrojoši, ka katrs uz planētas dzīvojošais cilvēks gada laikā izšķērdē vidēji 194 – 389 kilogramus pārtikas. Ko darīt, lai šo skaudro ainu uzlabotu? Pārtikas atkritumu samazināšana ir viens no vienkāršākajiem veidiem, kā samazināt oglekļa dioksīda emisiju. Tieši tāpēc – laicīgi izplāno savas maltītes, centies pēc iespējas vairāk izmantot pārpalikumus, kā arī iegādājies tikai to, kas patiesi ir nepieciešams.

Izvairies no plastmasas

Ierobežot plastmasas patēriņu ir svarīgs solis pārejai uz videi draudzīgāku dzīvesveidu. Plastmasa iekļauta teju visur – pārtikas iesaiņojumā, maisiņos un tamlīdzīgi. Tomēr tieši vienreiz lietojamā plastmasa ir galvenais siltumnīcas efekta izraisošo gāzu emisiju radītājs. Lūk, daži padomi, kā samazināt plastmasas lietošanu: kad iegādājies pārtikas produktus neliec tos plastmasas maisiņā, bet priekšroku dod tīkliņam vai auduma somiņai! Dzer no atkārtoti lietojamām ūdens pudelēm (un pacenties neiegādāties ūdeni pudelēs). Uzglabā pārtiku stikla traukos, kā arī mēģini neiegādāties ēdienu līdzņemšanai, jo tas bieži ir iepakots plastmasā vai putoplistirolā.

Ēd mazāk gaļas

Pētījumi rāda, ka gaļas patēriņa samazināšanai var būt milzīga ietekme uz oglekļa dioksīda nospieduma samazināšanu. Turklāt pētījumā, kurā piedalījās 16 800 amerikāņu, noskaidroja, ka uzturs, kurā bija liellopa, teļa gaļa vai cūkgaļa radīja vislielāko piesārņojumu. Tikmēr tie, kuriem uzturā nebija gaļas, bija mazāks radītais emisiju daudzums. Kāpēc tā? Lopkopības radītās emisijas veido 14,5 procentus no radītajiem izmešiem. Kā ietvert izmaiņas savā ēdienkartē? Vari mēģināt ierobežot gaļas patēriņu, iekļaujot to tikai vienā ēdienreizē dienā. Pamēģini vienu dienu nedēļā iztikt bez gaļas pilnībā, baudot veģetāras vai vegāniskas maltītes.

Izvairies no piena produktiem

Piena produktu, tostarp piena un siera, patēriņa samazināšana ir vēl viens veids, kā padarīt savu uzturu dabai draudzīgāku. Kā atklāja kādā pētījumā – piena produkti ir otrs lielākais individuālo siltumnīcefektu gāzu emisiju radītājs, atpaliekot vien no gaļas. Arī citos pētījumos secināts, ka piena ražošana ir galvenais klimata pārmaiņu faktors. Liellopi un to kūtsmēsli izdala dažādas gāzes, piemēram, metānu, oglekļa dioksīdu, slāpekļa oksīdu un amonjaku. Turklāt, tā kā siera ražošanai ir nepieciešams liels daudzums piena, tas ir vēl postošāks dabai nekā citi dzīvnieku izcelsmes produkti, piemēram, cūkgaļa vai olas. Viens no variantiem, ko vari darīt – pacensties ēst mazāk siera, savukārt govs pienu aizstāj ar augu izcelsmes alternatīvām, piemēram, mandeļu vai sojas pienu.

Ēd šķiedrvielām bagātu pārtiku

Pārtikas produktiem, kas satur šķiedrvielas, ir daudz plusu – iekļaujot tos savā ēdienkartē, ne tikai uzlabosi savu veselību, bet arī samazināsi oglekļa dioksīda nospiedumu. Pētījumos noskaidrots, ka tāds uzturs, kurā ir daudz augu valsts produktu, kas satur šķiedrvielas, kā arī daudz pārtikas produktu ar zemu piesātināto tauku saturu, ir dabai draudzīgākais variants. Kas ir būtiski –, pievienojot maltītēm vairāk ar šķiedrvielām bagātus produktus, vari arī uzlabot savu gremošanas veselību, līdzsvarot zarnu baktērijas, veicināt svara zudumu, kā arī mazināt dažādu sirds slimību riskus.

Iegādājies vietējos pārtikas produktus

Atbalstot vietējos lauksaimniekus, vienlaikus arī sniedz būtisku ieguldījumu dabas aizsargāšanā. Pārtikas produkti, kas radīti ārzemēs, rada lielu piesārņojumu, jo tos nepieciešams pārvadāt lielos attālumos. Sezonas pārtikas produktu ēšana un bioloģisko audzētāju atbalstīšana ir vēl papildu veidi, kā samazināt savu ietekmi uz vidi. Kāpēc? Ārpus sezonas saražoto pārtiku parasti importē, turklāt tās audzēšanai nereti nepieciešams vairāk enerģijas, lai apsildītu siltumnīcas.