Vitamīnu sprādziens: kādus ziemas 'superfoods' iekļaut uzturā

Sākoties ziemai, nākas pieciest gaismas trūkumu, turklāt no veikalu plauktiem nozūd arī teju visi iecienītie vasaras svaigie augļi un dārzeņi. Droši vien lielākā daļa varētu atzīt, ka vasarā ēst veselīgi ir krietni vienkāršāk, jo visapkārt ir pieejamas sulīgās ogas un vitamīniem bagātie dārzeņi. Par laimi – arī aukstajā sezonā ir pieejami daudzi vērtīgi pārtikas produkti, kurus ikvienam vajadzētu iekļaut savā ikdienas ēdienkartē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Superfoods" (tulk.– "Superēdieni") ir salīdzinoši jauns termins, ko izmanto, lai runātu par uzturvielām bagātiem pārtikas produktiem, kuri ir īpaši vērtīgi veselībai un labsajūtai, tā jau iepriekš rakstīja portāls "Delfi". Varētu teikt, ka tas drīzāk ir jēdziens, kurš izveidots mārketinga nolūkos, lai ietekmētu ēdiena tendences un pārdotu produktus. Galu galā – nepastāv tikai viens pārtikas produkts, kurā būtu viss labai veselībai nepieciešamais, taču nevar noliegt, ka ir pārtikas produkti, kurus, pateicoties to labajām īpašībām, ir vērts iekļaut savā uzturā.

Ja pieņem, ka "superfoods" ir kaut kas sarežģīts, dārgs vai grūti atrodams, tu maldies, raksta portāls "Eat This". "Ja dosies uz savu ierasto veikalu vai vietējo tirgu, tad varēsi atrast to, ko es uzskatu par "superfoods" – neapstrādātus, veselīgus augu valsts pārtikas produktus, kas sniedz cilvēkam svarīgās uzturvielas, piemēram, antioksidantus, šķiedrvielas, vitamīnus un minerālvielas," stāsta uztura speciāliste Sāra Rīvena.

Ja iegādāsies sezonas "superfoods", tie būs:

lētāki, jo tie ir plašāk pieejami; svaigāki, jo tos novāc brīdī, kad ir sasniegta augtākā gatavības pakāpe; videi draudzīgāki, ja tie ir vietējie produkti (tādējādi samazinās iztērētādās degvielas daudzums, kas tiek izmantots, lai pārtiku nogādātu veikalā); uzturvielām bagātāki nekā produkti, kuriem šobrīd nav sezona. "Jo ilgāk pārtikas produkti "sēž" plauktos, jo vairāk samazinās tajās esošās barības vielas un antioksidanti. Varētu teikt, ka ilgs transportēšanas laiks un derīguma termiņš būtiski ietekmē produktos esošo uzturvielu blīvumu," uzsver uztura speciāliste Eimija Šapiro.

Kādus produktus iegādāties?

Ziemas ķirbji

Ziemas ķirbis ir lielisks produkts, ko pievienot savam uzturam rudens un ziemas laikā, neatkarīgi no tā šķirnes. Ķirbī ir daudz šķiedrvielu, magnija, beta karotīna, kā arī C un B6 vitamīnu. Kā izrādās, ķirbis arīdzan var palīdzēt mazināt asinsspiedienu un holesterīna līmeni. Gardā dabas velte ir viegli pagatavojama, atliek vien izvēlēties sev tīkamāko veidu – gatavot biezzupu, iekļaut ķirbja gabaliņus sautējumā vai varbūt oranžo dārzeni pievienot savai svētku kūkai.

Ingvers

Vai meklē dabisku veidu, kā cīnīties vai atgūties no viena no daudzajiem nepatīkamajiem vīrusiem, kas klejo riņķī ziemas laikā? Tādā gadījumā ingvers ir risinājums tavām problēmām! Kā skaidro Šapiro, vērtīgo sakni jau gadsimtiem ilgi izmanto, lai nomierinātu kuņģa darbības traucējumus, uzlabotu gremošanu un imūnsistēmu. Ingvers ir pieejams visu gadu, taču vissvaigākās ir saknes, kuras novāktas ziemas mēnešos.

Neparastajai saknei ir ļoti intensīva garša, tāpēc šajā gadījumā noder teiciens "mazāk ir vairāk". Pievieno ingveru Āzijas garšu iedvesmotajiem ēdieniem vai arī savai ikvakara tējai.

Kale jeb lapu kāposts

Ja tavam organismam trūkst kālija, kale ir īstais dārzenis, ko iekļaut savā ēdienkartē. "Kālijs var palīdzēt mazināt asinsspiedienu, izvadot nātrija pārpalikumus no ķermeņa," atklāj Rīvena. Tāpat arī dārzenis ir vērtīgs grūtniecēm, jo tas ir lielisks folātu avots. Kā daudzpusīgo dārzeni iekļaut savā uzturā? Vari to izmantot spinātu vietā, pievienot zupām vai sautējumiem, vai salātiem. Ja vēlies pagatavot veselīgu uzkodu, vari izmēģināt pagatavot kale čipsus.

Citrusaugļi

"Citrusauguļos ir daudz C vitamīna, tāpēc tie ir ideāli piemēroti ziemas mēnešiem, kad iestājas aukstuma un gripas sezona," skaidro Šapiro. Viņa piebilst, ka citrusaugļos, piemēram, apelsīnos, greipfrūtos un citronos, ir arīdzan daudz minerālvielu. Sarkanie apelsīni ir visgardākie aukstākajos un sniegotākajos mēnešos, tāpēc pacenties tos pievienot savām ikdienas maltītēm vai dzērieniem.

Āboli

Iespējams, nezināji, ka āboli ir lielisks C vitamīna avots, turklāt tajos atrodams ar pektīns, šķīstošā šķiedrviela, kura, kā pierādīts, palīdz samazināt holesterīna līmeni. Lai gan ābolu sezona sākas jau vasaras beigās, daudzviet, tostarp Latvijā, ir pieejamas ābolu šķirnes, kuras nogatavojas vien ziemā. "Es iesaku ēst arī ābolu mizu, jo tajā ir atrodamas liela daļa šķiedrvielu un fitonelementu," atklāj Rīvena.

Briseles kāposti

"Briseles kāposti ir viens no labākajiem produktiem, kurus ēst ziemā, gan barības vielu, gan arī garšas dēļ," teic Šapiro. Šajos mazajos krustziešu dārzeņos ir daudz K un C vitamīna, un tie satur arī folātus, mangānu, kāliju un B6 vitamīnu. Briseles kāpostus parasti novāc vēlā rudenī vai ziemā, uztura speciālistes iesaka tos grauzdēt cepeškrāsnī, pievienojot klāt avokado vai olīveļļu, jūras sāli un piparus. Gardi un veselīgi!

Fenhelis

Šķiet, ka pret fenheli vienaldzīgo nav – vai nu to mīl, vai nu nīst, taču nevar noliegt, ka tā ir ziemas uzturvielu bumba. Šapiro skaidro, ka tajā atrodas šķiedrvielas, kālijs, mangāns, kalcijs, dzelzs, magnijs un vēl daudzas citas barības vielas. Fenelis ir visgardākais laika periodā no rudens līdz agram pavasarim. Ja tev nav iebildumu pret fenheļa īpatnējo garšu, tad vari izmantot to kā līdzekli gremošanas sistēmas darbībai. Fenhelī katra daļa ir ēdama, turklāt vari to kā sautēt, tā vārīt.