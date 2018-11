Ārsts tavā virtuvē – ķiploks. Kā tas palīdz cīņā ar saaukstēšanos un citām kaitēm

Dita Vinovska žurnāliste

Laikā, kad daudzi cieš no saaukstēšanās, ikvienam ir svarīgi iepazīt produktus, kas palīdz ne vien ātrāk izveseļoties, bet arī pasargā no slimības. Ķiploks ir viena no dārza veltēm, ko izmanto, lai uzlabotu un stiprinātu veselību. Tomēr atceries, ka, lai arī šis augs ir patiešām vērtīgs, ar tie lietošanu pārspīlēt nevajadzētu, jo nepatīkama elpa ir tikai viena no blakusparādībām, ko izraisa tā lietošana uzturā.