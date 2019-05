Augļi un dārzeņi, kas bagāti ar A vitamīnu

Vitamīns A ir viens taukos šķīstošajiem vitamīniem. Tas ir nepieciešams normālai imūnsistēmas darbībai, labai redzei, reproduktīvajai veselībai un šūnu atjaunošanai. Tāpat kā daudzus citus vitamīnus un minerālvielas, arī šo vitamīnu vislabāk uzņemt ar uzturu.

Ļoti daudzi zina, ka viens no produktiem, kas ir bagāts ar A vitamīnu, ir burkāni, tomēr arī citos dārzeņos un augļos šī vitamīna netrūkst. Iedvesmojoties no "Very Well", piedāvājam iepazīties ar citiem vērtīgiem A vitamīna avotiem.

Saldais kartupelis



Saldais kartupelis ir ļoti vērtīgs produkts. Vienā vidēja lieluma saldajā kartupelī ir 900 mikrogramu A vitamīna, kā arī C vitamīns, dzelzs un šķiedrvielas. Tajā ir arī ļoti daudz kālija. Vairāk par saldo kartupeli un tā izmantošanu dažādu ēdienu pagatavošanai lasi šajā rakstā.

Termiski apstrādāti spināti



Tumši zaļais lapu dārzenis satur daudz minerālvielu un K vitamīna. Tas ir vērtīgs gan svaigs, gan termiski apstrādāts. Termiski apstrādāti spināti ir ļoti labs A vitamīna, kalcija un magnija avots. Tā kā tajos ir ļoti maz kaloriju, spināti ir lieliska piedeva dažādiem ēdieniem.

Sarkanā paprika



Sarkanā paprika ir ne vien garšīga un kraukšķīga, bet arī ļoti veselīga. Vienā vidēja izmēra paprikā ir tikai 37 kalorijas un ļoti, ļoti daudz C vitamīna. Apēdot vienu dārzeni, tu uzņemsi vairāk nekā dienā nepieciešamo C vitamīna daudzumu. Tāpat paprikā ir arī diezgan daudz A vitamīna.

Mango



Arī sulīgajos mango ir diezgan daudz A vitamīna – vidēji 180 mikrogramu vienā auglī. Tie ir arī ļoti bagātīgs C un K vitamīnu avots. Tos var droši ēst svaigus, kā arī izmantot dažādu kokteiļu un biezeņu gatavošanai.

Termiski apstrādāti brokoļi



Vēl viens lielisks A vitamīna avots ir termiski apstrādāti brokoļi. Tajos ir arī ļoti daudz minerālvielu un šķiedrvielu, tāpēc droši tos lieto uzturā tvaicētus, kā arī pievieno dažādiem sautējumiem un zupām. Jāpiebilst, ka brokoļos ir arī ļoti maz kaloriju.