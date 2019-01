Augu tējas veselības stiprināšanai un sevis pasargāšanai no saaukstēšanās

Laikā, kad apkārt šķauda un klepo, pasargāt sevi no saaukstēšanās vai kādām augšējo elpceļu infekcijām var šķist teju neiespējami. Tomēr ikviens ikdienā var stiprināt organisma aizsargspējas, veselīgi ēdot, nodarbojoties ar fiziskām aktivitātēm un rūpējoties par savu veselību kopumā. Talkā var nākt arī zāļu tējas, kam piemīt spēja spēcināt organismu. Paturi prātā, ka ne visas tējas, ko lieto slimības laikā, noderēs arī profilaksei.

Par to, kuras augu tējas tad būtu vispiemērotākās organisma aizsargspēju stiprināšanai, konsultē fitoterapeits un ārstniecības augu pazinējs Artūrs Tereško. Vīgrieze, pelašķis, nātre un avenes ir tikai daži no augiem, kas var palīdzēt izvairīties no slimībām. Savukārt liepziedu tēja, ko parasti izmanto temperatūras pazemināšanai, no slimībām nepasargās.

Tereško stāsta, ka viena no tējām, kas var palīdzēt pasargāt sevi no vīrusiem, ir pelašķis. Šim augam piemīt gan pretiekaisuma, gan pretvīrusu iedarbība. Tāpat pelašķis palīdz uzlabot gremošanas sistēmas darbību. Kā vēl vienu tēju gada aukstākajam laikam speciālists iesaka asinszāli. "Droši ziemas periodā var lietot asinszāli. Nekādas blakusparādības neizpaudīsies, jo mums saulītes nav," viņš paskaidro.

Foto: Shutterstock

Imūnsistēmas stiprināšanai ļoti ieteicama ir arī vīgriezes tēja. Tēja ir bagāta ar salicilātiem, un tai piemīt asinis šķidrinoša iedarbība. Tas uzlabo asinsriti. Jautāts par to, vai vīgriezes tējai nav kādu blakusefektu, piemēram, miegainība, Tereško norāda, ka vīgriezes nomierinošais efekts nav tik izteikts, lai izraisītu miegainību, ja tēju lieto no rīta. "Mūsdienu cilvēkam stresa apstākļos tas tieši ir labi, jo dod tādu lielāku mieru." Speciālists skaidro, ka tēja var palīdzēt iemigt vakarā, kad cilvēks apguļas un dodas pie miera, bet tai nav tāda efekta kā, piemēram, baldriāniem.

Imunitātes stiprināšanai viņš iesaka arī paegļa ogu košļāšanu – pietiks ar četrām līdz piecām ogām dienas laikā. Šīs ogas var palīdzēt līdzīgi kā ķiploks, bet šajā gadījumā nebūs jāsaskaras ar blakusefektu – nepatīkamu smaku. Tereško iesaka arī ķērpi, piebilstot, ka šis augs ir rūgts. Ķērpi var lietot tad, kad cilvēks jau tuvojas saslimšanas robežai. Tad palīdzēs gan ķērpja tēja, kā arī propolisa pakošļāšana.

"Ja kādam ir savākti bērza pumpuriņi, no tiem var uztaisīt tinktūru attiecībā viens pret 10 un pa tējkarotei no rīta iedzert," vēl vienu profilaktisku līdzekli iesaka speciālists. Tā gan nav ieteicama visiem. Cilvēki ar veselām nierēm bērzu pumpurus var lietot droši, bet, ja ciet no kādām nieru slimībām, bērzu pumpurus labāk nelietot.

Tāpat ieteicama ir aveņu lapu vai aveņu stiebru tēja. Tereško stāsta, ka tējas gatavošanai jāizmanto pirmā gada dzinumi. Tos sasmalcina un pārlej ar karstu ūdeni un apmēram 10 minūtes vāra. Saujai sasmalcinātu dzinumu izmanto pāris litrus ūdens. "Smaržīga tēja, krāsa smuka un garša arī ļoti laba," līdzekli imunitātes stiprināšanai slavē Tereško. Veselību stiprināt palīdzēs arī skābēti kāposti, jo tiem piemīt antibakteriāla iedarbība. Noderēs arī dzērvenes – sauju ogu saspaida un pārlej ar apmēram 60 grādus siltu ūdeni. Karstāku ūdeni izmantot nevajadzētu, jo citādi ogās nesaglabāsies C vitamīns. Ja šāds dzēriens ir par skābu, to var saldināt ar medu.

Runājot par populārākajām augu tējām, piemēram, kumelīšu liepziedu un piparmētru, Tereško norāda, ka tās var noderēt citiem mērķiem. Liepziediem ir sviedrējoša iedarbība, tāpēc tie var palīdzēt samazināt temperatūru. Šī tēja nav domāta slimību profilaksei. Kumelītes ir laba ikdienas tēja, ko var lielot spazmu mazināšanai vēderā un gremošanas traucējumu mazināšanai. Kumelīte noderēs arī imunitātēs stiprināšanai. Arī piparmētra var palīdzēt profilaksei, tomēr speciālists uzsver – pelašķu tēja būs visefektīvākā. Palīdzēt var arī nātru tēja – tā veicina eritrocītu veidošanos un satur dzelzi. Šī iemesla dēļ sievietēm nātru tēja ir īpaši ieteicama.

Parādoties pirmajiem saaukstēšanās simptomiem, cilvēki mēdz lietot divas metodes sava stāvokļa uzlabošanai. Viena no tām ir kakla skalošana, bet otra – inhalācijas. Tereško norāda, ka, veicot inhalācijas, ir būtiski, lai tvaiks nebūtu pārāk karsts un neapdedzinātu jau tā iekaisušas mutes un rīkles gļotādas. Arī kakla skalošanu bieži veic pārāk agresīvi, proti, lietojot pārāk spēcīgus līdzekļus. Piemēram, kliņģerīšu tinktūra ir jāatšķaida, ja paredzēts skalot kaklu. Veicot inhalācijas, speciālists iesaka ūdenim pievienot ēteriskās eļļas – priedes pumpuru, mārsila, piparmētru vai citu.