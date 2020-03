Dienvidamerikas saule tavā šķīvī jeb Veselības superauglis avokado

Avokado viena no raksturīpašībām ir tā, ka tas ir taukiem bagāts produkts, faktiski tie sastāda pat 77% no augļa kalorijām. Tas to ierindo taukiem bagātāko augļu topa augšgalā. Jāpiebilst, ka tie ir mononepiesātinātie tauki, kas tautā tiek saukti par "labajiem taukiem".