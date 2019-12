Imunitātes specinātājs ķiploks: kāpēc ēst, bet nepārspīlēt

Piezogoties kādam bacilim, lai pēc iespējas ātrāk atgrieztos laba veselība, steidzam ķert pēc produktiem, kas šķietami palīdz stiprināt imūnsistēmu. Un ķiploks pavisam noteikti ir viens no tiem, kuru uzskatām par veselības uzlabotāju. Tomēr vērts zināt, ka, neskatoties uz daudzajām ķiploka pozitīvajām īpašībām, pārmērīga tā lietošana var izraisīt dažādas blakusparādības, ne tik vien kā sliktu elpu.

Ķiploks ir viens no senākajiem kultivētajiem augiem pasaulē, tas jau izsenis tiek augsti novērtēts kā kulinārijas garšviela, jo izceļas ar spēcīgu un izteiktu aromātu un garšu, skaidrots portālā ''BBC Good Foods''. Mūsu senči to izmantojuši kā Senajā Ēģiptē, tā arī Pirmajā Pasaules karā, lai gan stiprinātu imūnsistēmu, gan kā antiseptisku līdzekli brūcēm. Ja kādreiz tā vairāk bija ticība un kāda iekšējā pārliecība, ka ķiplokam patiesi piemīt mūsu veselībai labvēlīgas īpašības, tad šobrīd to apliecina arī dažādi pētījumi, kas rāda – ķiploku lietošana uzturā var uzlabot imūnsistēmu, palīdzēt samazināt sirds un asinsvadu slimību, vēža un daudzu citu saslimšanu risku.

Lasi tālāk un uzzini, kādas uzturvielas satur ķiploks, kā vēl tas var palīdzēt stiprināt veselību, bet kāpēc tomēr nevajadzētu pārspīlēt ar auga ēšanu. Tāpat ieskaties ''Tasty'' recepšu arhīvā, kur atradīsi dažādas idejas, kā ķiplokus ieviest ikdienas uzturā.