Kafijas dzērienu un cigoriņu kafijas ietekme uz veselību – kas ieteicams un no kā izvairīties

Daudziem cilvēkiem rīts bez kafijas tasītes šķiet neiespējams dienas sākums, bet netrūkst tādu, kas apzināti izvairās no šī aromātiskā dzēriena lietošanas. Lai arī kafija patiešām sniedz možumu un enerģiju, kā arī satur daudz vērtīgu vielu, ne visos gadījumos tā ir ieteicama, īpaši, ja tā bagātināta ar dažādām piedevām, kuru kaitīgums ir ievērojami lielāks nekā ieguvumi, ko sniedz tumšais brūvējums. Tāpat atceries, ka, piemēram, cigoriņu kafija, uz organismu iedarbojas pavisam citādāk nekā možumu raisošais dzēriens.

Jau iepriekš vēstīts – kafijai piemīt loti daudz pozitīvu īpašību, piemēram, diētas ārsts Andis Brēmanis savulaik skaidrojis, ka aromātisko dzērienu cilvēki bieži lieto tā garšas īpašību un paša procesa dēļ. Kofeīna patēriņš ikdienā parasti problēmas neradot. Tam piemīt virkne pozitīvu īpašību, piemēram, tas stimulē organismu, uzmundrina, mazina miegainību, spēcina sirdsdarbību un muskulatūras tonusu, bet ar tā uzņemšanu pārspīlēt nevajadzētu. Pieaugušam cilvēkam dienā nevajadzētu uzņemt vairāk par 300 miligramiem kofeīna, bet pusaudžiem – ne vairāk par 100–150 miligramiem. Bērniem kofeīns nav ieteicams vispār.

Lai arī kafijai piemīt patiešām ļoti daudz pozitīvu īpašību, tā cilvēka organismu var ietekmēt arī negatīvi. Vairāk par melnā viruma ietekmi uz veselību vari uzzināt šajā rakstā.

Uztura speciāliste Eva Kataja sarunā ar "Viņa" skaidro, ka aromātiskais brūvējums ir bagāts ar antioksidantiem un citām organismam vērtīgām vielām. Tomēr jāņem vērā, ka to nevar salīdzināt, piemēram, ar ūdeni un izmantot slāpju veldzēšanai. Kafijai piemīt ūdeni izvadoša iedarbība, tāpēc, to lietojot, nedrīkst aizmirst par papildu ūdens uzņemšanu. Speciāliste norāda, ka glāze ūdens pirms katras kafijas tasītes noteikti neskādēs.

Foto: Shutterstock

Uzmanīgi ar kafijas dzērieniem un kafiju ''trīs vienā''

Kataja gan norāda, ka pozitīvu ietekmi var runāt tikai tad, ja tiek lietota melna kafija vai tai pieliets pavisam nedaudz piena. Kafijas dzērieniem un sausajiem kafijas maisījumiem, ko pārlej ar karstu ūdeni, bieži ir daudz papildvielu, kas organismu ietekmē negatīvi. Šādos gadījumos ieguvumi no melnā dzērieni nav tik lieli, lai atsvērtu nodarīto kaitējumu.

Viens no šādiem dzērieniem ir sausie kafijas maisījumi, kas zināmi kā "trīs vienā". Šajos maisījumos parasti atrodas šķīstošā kafija ar dažādiem piejaukumiem. Kataja norāda, ka no šķīstošās kafijas baidīties nevajadzētu, jo tā nav kaitīga un to droši var lietot. Uzmanība jāpievērš citām produkta sastāvdaļām. Tai var būt pievienots piena pulveris vai augu tauku un citu piedevu maisījums. Daļa piedevu pievienotas garšas īpašību nodrošināšanai, bet daļa – lai produkts ilgāk uzglabātos. Tāpat jāpatur prātā, ka šiem dzērieniem parasti pievienoti arī cukuri.

Kataja iesaka šos dzērienus ikdienā nelietot. Viņa norāda, ja cilvēks dodas vairāku dienu pārgājienā un kafiju bez piena nelieto, šāds maisījums var būt labs risinājums. Jebkurā gadījumā ieteicams rūpīgi iepazīties ar produkta sastāvu un izvērtēt, vai to lietot patiešām nepieciešams.

Tāpat uzmanīgiem jābūt cilvēkiem, kas iecienījuši dažādus kafijas dzērienus kafejnīcās. To sastāvā piena, krējuma, putukrējuma, sīrupu un cukuru bieži ir vairāk nekā kafijas. Ieguvums no kafijā esošajiem antioksidantiem nebūs tik liels, lai atsvērtu tauku un cukuru kaitīgo ietekmi. "Tas ir piens ar kafiju, nevis kafija ar pienu," par daudzu iecienīto dzērienu 'cafe latte' teic Kataja.

Viņa norāda, ka šos dzērienus vajadzētu uztvert kā uzkodas vai našķus – nereti vienu kafijas dzērienu var pielīdzināt tortes gabalam, un tā pret to vajadzētu arī attiekties. Kataja arī piebilst, ka galvenā riska grupa ir jaunieši – viņu vidū šādu kafijas dzērienu lietošana tiek uzskatīta par stilīgu. Tomēr jaunieši neapzinās, ka lielais cukura un tauku daudzums šajos dzērienos negatīvi ietekmē viņu veselību un vielmaiņu.

Cigoriņu kafijas pozitīvās īpašības un riski

Foto: Shutterstock

Cilvēki, kas ikdienā vēlas samazināt uzņemtā kofeīna daudzumu, nereti izvēlas cigoriņu kafiju – dzērienu, kas brūvēts no grauzdētas cigoriņu saknes. Lai arī garša un iedarbība šim dzērienam ir citādāka nekā kafijai, tas sniedz iespēju kaut nedaudz izbaudīt kafijas dzeršanas rituālu, neuzņemot kofeīnu. Turklāt arī šim virumam piemīt virkne pozitīvu un veselību stimulējošu īpašību.

Kā skaidro "Healthline", cigoriņu kafijas dzēriens ir ļoti labs B6 vitamīna, inulīna šķiedras un mangāna avots. Šis dzēriens var palīdzēt uzlabot gremošanas sistēmas darbību – daži pētījumi apstiprina, ka cigoriņu kafija veicina zarnu darbību, kā arī palīdz mazināt aizcietējumus. Dzēriena sastāvā esošais inulīns veicina labvēlīgo baktēriju vairošanos. Tāpat inulīns palīdz mazināt insulīna rezistenci un samazināt cukura līmeni asinīs.

Vairākos pētījumos noskaidrots, ka cigoriņa saknei piemīt arī pretiekaisuma iedarbība. Tāpat cigoriņu kafija nesatur kofeīnu, tāpēc var tikt lietota parastās kafijas aizvietošanai. Lai arī cigoriņu kafijai piemīt vairākas pozitīvas īpašības, tā nav daudz pētīta un sacīt, ka tā ir daudz veselīgākā un kaut kādā veidā labāka par parasto kafiju, nevar. Tāpat jāņem vērā, ka ne visiem šis dzēriens ir ieteicams – daļai cilvēku cigoriņi var izraisīt alerģisku reakciju. Tāpat cigoriņu kafija nav ieteicama grūtniecēm.

Placement code for key after_article not found.

Placement code for key m_after_article not found.