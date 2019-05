Kālija un enerģijas avots – banāns. Kā tas ietekmē veselību un kā vislabāk pagatavot

Banāni ir vieni no augļiem, kas veikalos ir pieejami visu gadu. Tiem piedēvē virkni lielisku īpašību, un veselīgo uzkodu sarakstā banāni ļoti daudziem ir pirmajā vietā. Tajā pašā laikā netrūkst cilvēku, kas šo augli nopeļ. Daļai banāni vienkārši negaršo, tāpat arī bieži auglis ir ierindots starp aizliegtajiem produktiem, ievērojot noteiktas diētas.

Piedāvājam iepazīties ar pārskatu par to, kas tad īsti slēpjas saldajā un nebūt ne sulīgajā auglī, kāpēc to būtu vērst iekļaut savā ēdienkartē un kādos gadījumos no tā labāk atteikties. Lai arī banānus var droši ēst bez jebkādas apstrādes, un tas ir lielisks produkts, ar ko mazināt izsalkumu starp maltītēm, auglis lieliski noderēs dažādu ēdienu pagatavošanai. To droši var izmantot vienkāršu un barojošu kokteiļu pagatavošanai brīžiem, kad nepieciešama enerģija, kā arī dažādiem desertiem un našķiem.