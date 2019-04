Kāpēc ēst sulīgos kivi un kādos gadījumos no tiem labāk atturēties

Viens no iecienītākajiem Latvijā nopērkamajiem eksotiskajiem augļiem ir kivi. Tas ir ne vien garšīgs, bet arī ļoti vērtīgs, jo satur daudz C vitamīna un citu vērtīgu vielu, kas noderēs veselības stiprināšanai. Tomēr jāpatur prātā, ka tikai no šī augļa pārtikt nav iespējams, turklāt daļai cilvēku ar šo augli jābūt uzmanīgiem.

Kā skaidro "Medical News Today", kivi tehniski skaitās oga, kam piemīt virkne vērtīgu īpašību. Tajā esošās vielas noderēs gan ādas stāvokļa uzlabošanai, gan labākam miegam. Galvenā eksotiskā augļa ražotājvalsts ir Ķīna. Piemēram, 2014. gadā šajā valstī novākti 1,8 miljoni tonnu kivi.

Vienā vidēja izmēra kivi ir apmēram 50 kaloriju. Tas ir bagātīgs C vitamīna avots, jo vienā auglī ir apmēram 64 miligrami šī vitamīna. Tas ir vairāk nekā lielākajā daļā citu augļu. Kivi satur arī ap trīs mikrogramiem A vitamīna, 0,2 miligramiem dzelzs un vairāk nekā 250 miligramu kālija. Tauki auglī ir ļoti maz – mazāk nekā puse no grama. Olbaltumvielu arī nav daudz – mazāk nekā viens grams. Vienā kivi ir ap diviem gramiem šķiedrvielu.

Nelielajā kivi auglī ir atrodams arī E vitamīns, varš, K vitamīns, fosfors, kā arī citi vērtīgi elementi.