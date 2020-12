Košais svētku vēstnesis – mandarīns. Kas tajā vērtīgs un kā izmantot

Mandarīns ar savu koši oranžo krāsu un tikai tam piemītošo smaržu pavisam noteikti daudziem saistās ar svētku gaidīšanas laiku, kāds ir tieši šobrīd. Jau pirmajā dienā, kad tas parādās veikalu plauktas, steidzam nogaršot svaigi atceļojušos augļus. Un, lai arī par to, visticamāk, mielojoties ar mandarīniem, nedomājam, auglis satur daudz vērtīgu uzturvielu, kas palīdz stiprināt mūsu veselību. Un tas šajā laikā ir īpaši svarīgi.

Iedvesmojoties no portāliem ''Web MD'' un ''Very Well Fit''', piedāvājam uzzināt, kādas organismam nepieciešamās uzturvielas satur mandarīni, kā tie ietekmē veselību, bet kāpēc tomēr ar citrusaugļa ēšanu nepārspīlēt. Tāpat vari iepazīties ar dažādiem veidiem, kā košo augli ieviest savā uzturā.

Bagātīgs C vitamīna avots

Mandarīni ir bagāti dažādām uzturvielām, piemēram, 76 grami mandarīna satur – 40 kaloriju, 1,5 miligramus nātrija, 10,1 gramu ogļhidrātu, 1,3 gramus šķiedrvielu un 8 gramus cukura. Lielākā daļa ogļhidrātu mandarīnos nāk no veselīgajiem cukuriem: fruktozes un saharozes. Savukārt mandarīnā esošās šķiedras, tāpat kā citos citrusaugļos, šķīst, tādējādi auglis palīdz palēnināt gremošanu. Tāpat šķīstošās šķiedras palīdz stabilizēt glikozes līmeni asinīs un pazemināt holesterīna līmeni.

Citrusauglis satur arī dažādus vitamīnus, tostarp vienā auglī ir 35 procenti no ieteicamās C vitamīna dienas devas, bet 10 procenti no A vitamīna ieteicamās dienas devas. Kā arī mandarīns satur nelielu daudzumu tiamīna, B6 vitamīna un folātu. Auglī ir arī nedaudz minerālvielu, ieskaitot, kāliju, kalciju, magniju un dzelzi. Uzturs ar bagātīgu kālija daudzumu var samazināt sirds un asinsvadu slimību risku, bet kalcijs ir svarīgs veseliem kauliem un zobiem. Magnijs var palīdzēt regulēt asinsspiedienu, savukārt dzelzs ir nepieciešams skābekļa nodrošināšanai muskuļiem.